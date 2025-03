L’Arquebisbat de Tarragona obre la porta a la cessió de pisos seus, però encara no s’ha reunit amb l’Ajuntament.ACN

Publicat per Oriol Castro Creat: Actualitzat:

«Tot és qüestió de parlar-ho». L’Arquebisbat de Tarragona està disposat a cedir pisos que té en propietat a la ciutat i que estan buits. Uns cinc immobles en total. Amb la plena propietat i domini, i que no siguin d’una parròquia, l’arxidòcesi té 24 habitatges a Tarragona. La majoria estan llogats, dos d’ells estan okupats (els llogaters no paguen) i un està buit. En aquest, fonts de l’Arquebisbat expliquen que s’ha de fer-hi una inversió important per a rehabilitar-lo i posar-lo en funcionament.

L’Arquebisbat també té el 80% de la propietat de cinc pisos més. Només dos estan buits, però cal fer una inversió «enorme» per posar-los en condicions d’habitabilitat. La resta estan llogats. «L’Església té l’objectiu de l’acció social i la gran majoria es donen a fundacions o entitats. Els que queden podem mirar la forma de cedir-los, tot i que tenim el problema de les reformes», exposen des de l’Arquebisbat.

Amb el 50% de la propietat l’arxidiòcesi té un pis llogat i també disposa d’un immoble sencer que està llogat des de fa anys. «L’Església no té cap intenció de fer d’especulador immobiliari ni res que se li assembli. Per tant, el que es posa a disposició té sempre una valoració tenint en compte la finalitat d’ús o a qui se li lloga», afirmen des de l’Arquebisbat.

L’arxidiòcesi i l’Ajuntament encara no s’han reunit per a tractar aquesta possible cessió. Des del consistori tarragoní s’explica que la proposta es valorarà un cop es formalitzi la trobada. L’arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, es va reunir fa mesos amb el conseller d’En Comú Podem Jordi Collado i es va abordar la possibilitat d’aquesta cessió d’habitatges a l’Ajuntament.

Des del grup municipal es proposa que l’acord entre l’Arquebisbat i el consistori plantegi que les possibles reformes o rehabilitacions dels pisos vagin a càrrec de l’administració pública. Planellas s’ha queixat en repetides ocasions de la poca ajuda pública a l’arxidiòcesi en els treballs de conservació del seu patrimoni.

La resta de pisos amb algun percentatge de la propietat de l’Arquebisbat, que «no són gaires», són immobles que pertanyen o estan a disposició de parròquies o de Càritas. Hi ha altres propietats que no són de l’arxidiòcesi, com ara obres pies, ordes religioses o similars de les quals l’Església no té informació.

«Poden estar sota el paraigues de l’Església, però tenen independència total, no estan supeditades a l’Arquebisbat, en tot cas», indiquen. «No cal dir que els pisos que es posen a disposició d’entitats d’Església, per a tasques socials i demés, tenen uns preus que no tenen res a veure amb el seu valor de mercat», conclouen des de l’Arquebisbat.