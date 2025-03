Àlex Pérez: «Per muntar i desmuntar aquest mamut es necessiten quatre persones que hagin esmorzat bé»

Publicat per Cristina Serret Creat: Actualitzat:

D’on prové l’esquelet que mostreu a CaixaForum Tarragona?

«Es tracta d’un mamut de fa uns 40.000 anys, trobat a Sibèria. No és un sol exemplar, perquè un esquelet complet és molt difícil de trobar. S’ha fet a partir de diversos exemplars, però tots són del mateix sexe, grandària, etc.».

Com va ser que arribés a CosmoCaixa?

«Buscàvem una peça per a la sala permanent que fos icònica. Vam buscar proveïdors internacionals i vam trobar aquest exemplar, que és maquíssim. Podria haver estat un dinosaure, però els dinosaures s’han encarit molt i no entraven en el nostre pressupost. A mi, personalment, m’agraden més els mamuts, però no vaig ser jo qui ho va decidir».

Què el fa singular?

«Que és complet. No en teníem cap fins ara, i diria que a Espanya no n’hi ha cap altre. És evident que està restaurat, perquè les escàpules, per exemple, mai es troben perfectes, i algunes falanges són de resina, però el seu nivell d’autenticitat és del 90%».

Aquest mamut s’exhibirà per primer cop a Catalunya a Tarragona, i després anirà voltant. Com és el procés de muntatge i desmuntatge?

«Quan el vam veure per primer cop, el mamut ja estava muntat. Ens va agradar, el vam comprar i ens el vam emportar. Per muntar tota l’estructura cada vegada necessitem unes quatre persones, treballant un dia i mig o dos dies. Hi ha peces, com les defenses (el que se sol dir ullals), que pesen més de 50 quilos, així que necessitem gent que aquell dia hagi esmorzat bé».

On s’ha exposat, abans?

«Aquest exemplar es va mostrar per primer cop a CaixaForum Sevilla. Després ha estat a Madrid, Saragossa i Palma».

A més de mostrar l’esquelet, l’exposició també ofereix informació complementària, com el fet que homes i mamuts van coexistir.

«Sí, van ser coetanis. Si mires quan es van construir les piràmides i quan es van extingir els mamuts, t’adones que, mentre s’estaven fent aquelles construccions, els mamuts encara campaven pel nord d’Europa».

A l’exposició també mostreu l’evolució dels proboscidis o animals amb trompa. Mamuts i elefants són família?

«El mamut llanut és parent de l’elefant asiàtic. Els elefants africans es van separar de la branca dels asiàtics molt abans. L’elefant asiàtic, realment, està més emparentat amb el mamut que amb els elefants africans. Tot i que no ho sembla, perquè tots tenen defenses i trompa, hi ha molts animals que no tenen connexió entre ells».

El mamut seria el més gran?

«El mamut llanut era el més petit. El més gran era el trogonteri, que és una mica més antic. I, després, el colombí de Nord-amèrica, que també era més gran que el mamut llanut. Ens hem quedat amb el petit. Un de més gran no l’hauríem pogut portar pels CaixaForum. El vam comprar mirant l’alçada dels sostres i, de fet, per això aquest que s’exposa a Tarragona no anirà ni a Lleida ni a Girona: no hi cap, perquè els sostres allà no tenen prou alçada».