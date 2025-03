Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Creat: Actualitzat:

La Voz Kids, programa que s’emet a Antena 3, ha obert el càsting per a la seva onzena temporada i busca trobar talents a Tarragona, concretament, en nens d’entre 7 i 15 anys. La Voz Kids és un programa familiar obert a tots els gèneres i estils musicals i, en aquests moments, es troba buscant veus amb personalitat, que cantin en tota mena d’estils, ja sigui com a solistes, en duo o en agrupacions vocals.

Per aquesta raó, el programa ha obert el càsting i, entre aquest mes de març i abril, durà a terme un procés de preselecció de candidats, de manera online, a través dels materials audiovisuals que els aspirants han d’enviar anteriorment. Per poder participar en el càsting, els aspirants han de quedar inscrits en el registre oficial donant click aquí.

Els aspirants seleccionats seran convocats amb dia i hora per realitzar una prova de veu a Madrid, que tindrà lloc a principis de maig. El format tornarà a estar presentat per Eva González i comptarà amb Edurne, David Bisbal, Lola Índigo i Manuel Turizo com a coaches.

El programa La Voz Kids fomenta l’amor a la música i l’amistat a través de la música i ofereix als nens l’oportunitat de compartir l’alegria de cantar i gaudir la convivència amb altres nens, intercanviar experiències i divertir-se, a més de conèixer grans artistes nacionals i internacionals.