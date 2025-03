El pressupost de la Fira d’Abril de 2025 tornarà a rondar els 100.000 euros

Publicat per John Bugarin Creat: Actualitzat:

La Fira d’Abril tornarà aquest 2025 a Bonavista del 30 d’abril al 4 de maig. L’any passat, es va recuperar aquesta tradicional festa després de quatre anys sense celebrar-se i va suposar un gran èxit de participació i de públic. Segons calculen des de l’empresa municipal Mercats de Tarragona, el pressupost d’enguany serà «similar» al de l’edició passada, que va costar uns 100.000 euros. D’aquests, 45.000 euros van ser subvencionats per la Diputació de Tarragona amb motiu del 30è aniversari d’aquesta celebració.

Les entitats van pagar 27.000 euros per muntar les seves casetes i la resta es va finançar amb fons municipals. Aquest cop, però, el consistori no rebrà cap ajut econòmic per part de la Diputació per a l’organització de la fira. La voluntat de Mercats és finançar la part que deixa d’aportar l’ens supramunicipal «mitjançant patrocinis».

D’altra banda, es preveu que s’instal·lin una dotzena de casetes —de 10 metres d’amplada i 10 de llargada—, com l’any passat, tot i que dependrà de la demanda que hi hagi finalment. Tal com es va establir en l’edició del 2024, les associacions i altres organismes que vulguin tenir la seva pròpia carpa hauran de pagar 2.259,34 euros per mòdul.

Per tant, si es compleixen els càlculs de l’organització, l’aportació total per part de les entitats tornaria a rondar els 27.000 euros. Les bases de participació ja estan publicades al taulell d’anuncis de la pàgina web de Mercats de Tarragona i les propostes es poden presentar fins al dilluns 31 de març. Les inscripcions van dirigides a entitats socials sense ànim de lucre vinculades a la difusió de la cultura, la tradició i la gastronomia andalusa.

Un dia menys

L’aparcament inferior del Mercadet de Bonavista, un espai de més de 13.000 metres quadrats, acollirà un cop més la Fira d’Abril. La celebració s’allargarà durant cinc dies, un menys que l’any passat. Això es deu per «motius de calendari», assenyalen des de Mercats, ja que tot gira entorn el dia 1 de maig, que és festiu i enguany cau en dijous.

La fira estarà oberta des de les sis de la tarda fins a les tres de la matinada el 30 d’abril i el 2 i 3 de maig; i de les onze del matí a les 12 de la mitjanit els dies 1 i 4 de maig. Més enllà de les tradicionals casetes, l’espai comptarà, de nou, amb una zona d’atraccions. Cal recordar que, el 2024, es va instal·lar una nòria de 33 metres.

La presidenta de Mercats de Tarragona i consellera de Comerç de l’Ajuntament, Montse Adan, ha subratllat que «després de recuperar la Fira d’Abril l’any passat i de celebrar-la amb una participació de més de 60.000 persones, encarem amb moltes ganes l’organització aquest 2025. Estem segurs que la implicació d’entitats, tarragonins i tarragonines, serà un cop més la clau del seu èxit d’aquesta nova edició».