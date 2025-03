Perdonen a una parella de Tarragona un deute de 57.000 euros que arrossegaven des de 2006

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El Jutjat del Mercantil N.º1 de Tarragona ha perdonat un deute de 57.000 euros a un matrimoni de Tarragona gràcies a la Llei de la Segona Oportunidad.

Segons explica l’Associació d’Ajuda a l’Endeutament els deutes dels sol·licitants van començar el 2006, quan van adquirir l’habitatge familiar en el que actualment resideixen. Tanmateix, mesos després de la compra, la sol·licitant va perdre la seva feina, la qual cosa va marcar l’inici d’una sèrie de dificultats financeres per a la família.

Davant de la pèrdua d’ingressos, el deutor i la sol·licitant no podien cobrir les seves necessitats bàsiques amb l’únic sou del deutor i l’atur que rebia la sol·licitant. Aquesta situació va generar la necessitat de recórrer a préstecs per cobrir les despeses del dia a dia, la qual cosa va donar origen a un endeutament progressiu que a dia d’avui no han pogut resoldre.

El 2022 van conèixer de l’existència de la Llei de Segona Oportunitat, aprovada el 2015, gràcies a l’Associación de Ayuda al Endeudamiento, entitat especialitzada en aquest tipus de processos. Després d’estudiar el seu cas, els advocats de l’entitat li van aconsellar declarar-se insolvent i iniciar els tràmits.

Per això, van elaborar la demanda de concurs on van reclamar que no hi hagués cap liquidació de béns, ja que l’habitatge té una hipoteca que va al dia i el vehicle a penes té valor i, a més, és necessari per al treball dels associats. Finalment, els lletrats van demanar l’exoneració de la totalitat dels deutes aportant la documentació necessària.

Una vegada comprovades aquestes condicions, el jutge del Jutjat del Mercantil N.º1 de Tarragona encarregat del cas va dictar aquesta resolució definitiva el 20 de febrer de 2025 concedint l’EPI (Exoneració del Passiu Insatisfet) deixant lliure aquest deutor lliure de pagar 57.279,5 euros.