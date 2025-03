MSC Cruceros programa 25 escales al Port de Tarragona per al 2025

Publicat per John Bugarin Creat: Actualitzat:

MSC Cruceros torna apostar per Tarragona com a port d’embarcament per a la temporada d’estiu del 2025. Enguany, la ciutat es consolida com un punt estratègic per a la tercera companyia de creuers més gran del món. El director general, Fernando Pacheco, assegurava ahir que «el compromís» amb Tarragona es mantindrà almenys fins al 2026 i que enguany s’han programat 25 escales, tres menys que l’any passat. Seran totes amb el vaixell MSC Splendida excepte una, que la faran amb l’MSC Magnifica. La primera serà el 14 d’abril i les naus atracaran al port tarragoní preferentment els divendres, fins al 17 d’octubre.

Al conjunt de l’Estat, MSC iniciarà rutes des de Barcelona, Tarragona, València, Alacant, Mallorca, Màlaga, Las Palmas i Tenerife. La companyia preveu un increment de les seves escales a Espanya en un 28% respecte al 2024. Per tant, la firma «continuarà creixent» durant aquest estiu amb l’objectiu de consolidar-se com a «líder del mercat espanyol». Pacheco assenyalava que la demanda ha augmentat considerablement. En aquest sentit, explicava que, durant l’últim trimestre del 2025, «MSC va batre el rècord de reserves anticipades per al 2025».

En total, s’han programat 493 escales en els ports espanyols, amb 8 ports d’embarcament i 18 ports d’escala durant la temporada d’estiu. A més, per primera vegada, «es posicionaran vuit vaixells al Mediterrani occidental. Entre altres novetats, l’empresa va destacar la pròxima inauguració de la nova terminal de creuers d’MSC al Port de Barcelona i la incorporació a la flota del seu nou vaixell insígnia, MSC World America, que s’estrenarà a Miami (Estats Units).