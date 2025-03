Jordi Collado: «Dubto que hi hagi hagut un partit de l’oposició que hagi governat tant»

Publicat per John Bugarin Creat: Actualitzat:

El mandat passat va ser convuls per a la seva formació a l’Ajuntament de Tarragona. En Comú Podem pot dir que ha deixat enrere de forma definitiva aquella mala situació?

«Estem molt millor. Crec que ens hem esmenat. Ho vam fer en campanya electoral i la gent ho va entendre, quan el més normal hagués estat que ens haguessin fotut una clatellada i ens haguessin enviat a casa. Però vam fer un exercici d’autocrítica i crec que aquest ha estat tan sincer que ens ha permès a arribar a estar en bona disposició ara mateix. La gent de Podem i de Comuns tenim clar que l’única via perquè l’esquerra transformadora tingui una posició forta a la ciutat és que anem junts».

Està satisfet amb la tasca que està realitzant el seu grup des de l’oposició?

«Sempre som autocrítics i ho volem fer millor. Però estem contents d’aconseguir desenvolupar el nostre programa electoral sent només 2 regidors de 27. Amb els resultats de la nit electoral, no pensàvem que tindríem aquesta capacitat d’incidència que estem tenint sobre el govern. Crec que en polítiques socials, mediambientals, d’habitatge i de mobilitat estem deixant una empremta considerable. I amb el pla rasclet, recuperant partides pressupostàries del 2016 al 2023, hem marcat una tendència».

Esquerra defensa que és l’única oposició real a l’Ajuntament. Creu que vostès han estat massa benèvols amb el govern?

«Crec que ERC necessita autoreferenciar-se perquè no se’l mira ningú. Per tant, necessita molt parlar de si mateix i posar-se en un escenari que toca poc de peus a la realitat. El que costa d’entendre és que aprovessin uns pressupostos per dos carrils bici, els quals encara esperem. No sé si hi ha res més benèvol que això».

Considera que el govern de Rubén Viñuales ha fet bona feina fins ara?

«El govern de Viñuales explica massa plans de futur, però li costa molt trobar plans reals. El problema és que no té un projecte concret de ciutat. En un govern de coalició s’entén, però sent un sol partit costa d’entendre. Hi ha molt poca comunicació entre departaments i l’alcalde ha tingut actituds molt jeràrquiques i individualistes. Quan ha escoltat, li ha anat millor. És cert que han tingut encerts com invertir en compra d’habitatge, posar-se a fer un pla director de pisos turístics o aprovar quasi per unanimitat l’ordenança de terrasses».

Van criticar molt la nova política de zones regulades.

«La política de mobilitat d’aquest govern s’assembla poc al que faríem nosaltres. Amb les zones regulades, ens vam trobar un pim-pam-pum continu. Veiem amb alegria que escoltin les entitats veïnals o grups d’interès com la Plataforma Som Part Alta i acabin posant sentit comú. A més, estan aprovant una nova fórmula de zones regulades sense tenir un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible. És com posar-se a fer obres sense que hi hagi un arquitecte».

Demanaven més valentia amb l’ordenança de la ZBE.

«Critiquem el tacticisme del govern. En polítiques mediambientals, quan fas tacticisme, guanya la dreta. Per tant, estan comprant el relat del PP i Vox en comptes de treballar constructivament perquè la gent entengui que la Zona de Baixes Emissions és necessària per salut, per a respirar menys contaminació».

Tot i les desavinences, han tancat molts acords amb el govern. Quins destacaria?

«Els que tenen a veure amb habitatge, per l’emergència habitacional que es viu al país. Vam començar el mandat amb una norantena de pisos socials i l’acabarem amb 450 de lloguer social. Tot i això, a nosaltres ens continua faltant una regidoria d’habitatge. Relacionat amb això, també s’està treballant en el pla director de pisos turístics i el pla d’usos de la Part Alta, així com en la creació d’un equip d’inspectors. Per una qüestió històrica i de model de ciutat, i segurament és molt personal, també destacaria el mig milió d’euros per a educadors de carrer».

Està satisfet amb el grau d’execució dels acords?

«Un sempre en vol més, però em tranquil·litza veure que es mouen coses com reserves de crèdit, contractacions...».

Creu que Tarragona tindrà nou POUM abans d’acabar el mandat?

«Nosaltres comencem a dubtar-ho, però prefereixo no tirar de bola màgica. Amb el POUM hi ha més voluntat que capacitat i em preocupa. És cert que fer un POUM és molt complex, però és que, a més, els informes preceptius no arriben. Aquests són importants per a nosaltres perquè s’ha d’estudiar la viabilitat econòmica, ambiental i social del POUM. Pel que fa a les propostes, no tenim línies vermelles, però sí que hi ha coses que no ens agraden com el barri tecnològic, on hi ha risc químic i d’inundabilitat. Tampoc ens agrada el pelotazo de CLH i la urbanització de luxe que volen posar a Mas d’en Sorder no té sentit».

Quina probabilitat hi ha que entrin al govern?

«No tenim cap oferta. No hi ha converses en aquest sentit».

Però a vostè li interessa un pacte de govern?

«Interès de ser al govern no n’hem tingut mai. Ho hem expressat per activa i per passiva. Nosaltres tenim interès per polítiques concretes. Som gent seriosa i si quan cal governar governem. Jo dubto que hi hagi hagut una oposició que hagi governat tant sense estar al govern».

Han reiterat que no formaran govern amb Junts. Però acceptarien fer-ho en minoria amb el PSC?

«El que estic segur és que 12 suma menys que 9. Si ens posen una proposta sobre la taula, parlarem, com sempre. La sort, com ha passat amb el POUM, els pressupostos o les taxes, és que qui acaba decidint són les nostres assemblees. El que sí que és veritat és que nosaltres no entrarem en un govern per fer el que s’està fent. No entrarem només per una cadira».

Quines conselleries voldria assumir ECP?

«Nosaltres no estem per confeti i anem al moll de l’os. Estem tenint incidència on l’hem de tenir. En l’activitat econòmica, en territori, en ciutadania, en cultura... A mi no em preocupa on, sinó per fer què. És a dir, demà presentaríem una oferta d’estructura de govern on nosaltres estiguéssim? Jo no ho faria. Si un dia ens la fan ells, ens l’estudiarem i potser farem contrapropostes».

Existeix interès des de Comuns, a nivell català i espanyol, perquè formeu govern amb el PSC a l’Ajuntament de Tarragona?

«Els partits polítics sempre volen estar als governs. Per tant, és normal que les direccions nacionals s’hi posin. Des d’un punt de vista partidista, si pots estar al govern i incidir, sempre és molt millor, però hi ha altres condicions. No és el què, sinó per a què».