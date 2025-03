La Germandat Sant Ecce Homo dedica el seu 32è opuscle als aspis

Publicat per Marta Omella Redactora Tarragona Creat: Actualitzat:

L’església de Sant Agustí va acollir ahir la presentació del 32è opuscle de la Germandat del Sant Ecce Homo de Tarragona. Enguany aquest està dedicat especialment als aspis. «Ells són el present i el futur, tant de la Germandat com de la Setmana Santa de Tarragona», va destacar Joaquim Nolla, president de l’entitat. Van ser precisament els membres més petits de la germandat els encarregats de conduir l’acte. «No es tracta només d’una setmana, sinó de mesos de preparació en els quals també participem amb els nostres pares, mares i avis. Ens estimem la Setmana Santa i en formem part activament», manifestaven davant els assistents.

Per demostrar aquest fet, es va projectar un curtmetratge que mostrava el procés de preparació de la Setmana Santa, juntament amb entrevistes als integrants més joves.

La Moixiganga de Tarragona, que enguany celebra el 25è aniversari de la seva recuperació, va ser una de les altres grans protagonistes de l’acte, amb l’estrena d’un nou quadre dedicat a l’Ecce Homo. La representació la van realitzar acompanyats pels Grallers Tocaferro de Tarragona. En acabar l’actuació, ambdues agrupacions van ser obsequiades per la seva participació.

La presentació va comptar també amb la presència de Jordi Bertran, filòleg, gestor cultural i diputat al Parlament de Catalunya, que va ser guardonat en reconeixement de la seva tasca. Durant la seva intervenció va oferir una recreació del personatge de Ponç Pilat, destacant la importància històrica i cultural de la processó de Tarragona, així com la seva evolució al llarg dels segles.

Tot seguit els aspis, acompanyats de les seves mares, van revelar la imatge del cartell d’enguany, protagonitzada també pels infants de la germandat. L’acte va continuar amb la presentació del banderer de la Processó del Sant Enterrament d’enguany, el doctor Jordi Folch.

A continuació Montse Adan, primera tinent d’alcalde, va prendre la paraula per reivindicar la importància de la festivitat i el relleu generacional dins aquesta, afirmant que «tenim el futur assegurat tant de la Germandat com de la Setmana Santa». L’acte va concloure amb la intervenció de Xavier Balsells, president de l’Agrupació d’Associacions de la Setmana Santa, que va reafirmar el compromís de les entitats per mantenir viva la tradició.