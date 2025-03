Estudiar CAFE a la ‘Tabacalera Universitària’ costarà més de 7.000 euros el curs acadèmic

Publicat per Oriol Castro Creat: Actualitzat:

Estudiar Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport a Tarragona a partir del setembre del 2026 tindrà un cost de més de set mil euros el curs acadèmic. La Tabacalera serà l’espai de la ciutat que viurà més canvis en els pròxims anys i el primer arrencarà les pròximes setmanes.

L’antiga fàbrica de tabacs acollirà aquest grau universitari que impartirà l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport (EUSES). Un centre de formació privat que està adscrit a diferents universitats públiques. El seu campus tarragoní estarà adscrit a la Universitat Rovira i Virgili, com el que ja té a les Terres de l’Ebre.

«Oferirem el mateix preu a Tarragona que als altres campus que tenim a Catalunya», explica Xavier Nadal, director d’EUSES a les Terres de l’Ebre. En aquest sentit, si agafem d’exemple les tarifes del campus d’EUSES a Salt, adscrit a la Universitat de Girona, el preu per crèdit enguany és de 122,25 euros. El que suposa un cost de 7.335 euros el curs, ja que es cursen 60 crèdits a l’any.

La part pública del cost del crèdit acostuma a suposar el 10% i la part privada el 90%. «Pot canviar perquè també s’ha de regir per les tarifes públiques que es marquen. Però les variacions són mínimes», afegeix Nadal. Les tarifes per aquest tipus d’ensenyament universitari a Catalunya varien segons el centre.

A Barcelona, al campus de Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, centre privat, el preu per curs és d’uns 10.500 euros. En canvi, en un centre públic com Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya de la Universitat de Barcelona el preu per curs és d’uns 1.100 euros.

La inversió inicial, que anirà a càrrec de l’escola universitària serà de 3.696.089,74 d’euros. Els treballs per a rehabilitar l’edifici i encabir-hi el campus començaran en les pròximes setmanes. «Confiem en complir el calendari previst», indica Nadal. L’espai objecte de concessió, el mòdul 5 de la Tabacalera, comprèn una superfície de 2.864,40 metres quadrats.

Per pisos

Els treballs d’EUSES a l’antiga fàbrica es faran per pisos. En una primera fase s’actuarà a la planta baixa i el primer pis. I en una segona fase es treballarà al segon i el tercer pis. S’espera que hi cursin 120 alumnes del grau de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Des d’EUSES no es descarta que, si hi ha més demanda, es puguin oferir cursos de Formació Professional relacionats a la Tabacalera.

La concessió de la Tabacalera a EUSES té un termini de 39 anys i 11 mesos; i el cànon anual exigible a partir del 20è any de concessió és de 212.300 euros. Es preveu un període d’amortització màxim de 20 anys, període durant el qual l’amortització es considerarà un pagament en espècie del citat cànon per part de l’adjudicatària.

Aquest espai es destinarà exclusivament als fins de l’activitat objecte de la concessió i les obres a realitzar, així com l’explotació de les instal·lacions i la gestió de l’activitat, també aniran a càrrec de l’adjudicatària. Un cop passat el termini de concessió, les instal·lacions passaran a ser de possessió i titularitat de l’Ajuntament de Tarragona.

Controvèrsia

Aquesta concessió de l’Ajuntament va generar certa controvèrsia al consistori. De fet, els grups municipals del PP, Vox i En Comú Podem van votar-hi en contra al ple municipal del passat febrer, on es va aprovar la concessió final. Els grups van posar en dubte les condicions administratives i econòmiques de l’acord i les seves repercussions per a la ciutat i els tarragonins.

Al costat, al mòdul 6, s’instal·larà l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC). La nova seu estarà connectada amb la Necròpolis Paleocristiana a través d’un corredor i es vol que sigui un espai obert a la ciutadania. Un altre gran projecte serà la futura Biblioteca Provincial, que encara s’ha de definir la superfície que ocuparà. La pròrroga dels pressupostos del 2023 han fet endarrerir els terminis previstos. S’estima que es pugui començar a construir entre el 2026 i el 2027.