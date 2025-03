Ematsa inverteix 2,3 MEUR en la millora en el sistema de sanejament i depuració el 2024

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona ha executat el 100% dels fons atorgats per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) destinats a optimitzar el sistema de sanejament i depuració de Tarragona durant el 2024. La inversió total de 2,3 milions d'euros s'ha materialitzat en diversos projectes estratègics al llarg de l'any.

La principal actuació ha estat la remodelació integral de l'estació de bombament de Bonavista, amb una inversió de 674.882 euros, que incrementa la capacitat de tractar les aigües residuals davant episodis de pluges torrencials. Aquesta actuació s’ha complementat amb una renovació d'equipaments a altres bombaments valorada en 446.595 euros.

En l'àmbit del tractament de residus, s'han destinat 315.000 euros a la millora del sistema de retenció de residus sòlids, que inclou la instal·lació d'un nou tamís al sobreeixidor del Francolí i la renovació dels tamisos d'entrada a l'EDAR de Tarragona. Aquestes millores eviten l’abocament a medi natural i que la seva acumulació malmeti la maquinària. A més, la retirada dels residus facilita i millora la qualitat del procés de depuració. Al mateix temps, per impulsar la transició cap a l’economia circular s’ha dut a terme un estudi per a la minimització i valorització de residus.

Per optimitzar el procés de depuració, s'han implementat nous sistemes de control automàtic amb una inversió de 81.772 euros, mentre que s'han dedicat 279.855 euros a l'actualització d'infraestructures per millorar la seguretat laboral, incloses la renovació de tapes d'accés assistides i la rehabilitació de vials.

Durant aquest període també s'han realitzat reparacions per valor de 25.572 euros per pal·liar els danys causats per la DANA a les instal·lacions de depuració. Paral·lelament, s'han invertit 31.621 euros en projectes de biodiversitat per naturalitzar les EDAR i integrar-les en el seu entorn. Finalment, s’han iniciat dues obres de millora de control i gestió del procés de depuració a l’EDAR de Tarragona per un valor de 366.641€ que finalitzaran l’any que ve.

De cara al 2025, Ematsa manté el seu compromís ambiental i preveu, en col·laboració amb l'ACA, destinar prop de 2 milions d'euros addicionals per continuar optimitzant els sistemes de sanejament i depuració del territori.