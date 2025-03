Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Agents dels Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Tarragona, conjuntament amb agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana de Torredembarra, van detenir el passat divendres un home de 36 anys, com a presumpte autor dels delictes contra la salut pública, defraudació de fluid elèctric, resistència i desobediència a agents de l’autoritat i conducció temerària.

Els fets s’emmarquen dins d’una investigació que es va iniciar fa un mes en la que els Mossos tenien clares sospites que en un xalet de la urbanització tarragonina de Cala Romana hi havia una plantació de marihuana.

En una de les vigilàncies els agents van observar com un dels investigats carregava paquets al maleter del seu vehicle per la qual cosa van decidir seguir-lo.

Imatge dels paquets localitzats al maleter del detingut.Mossos d'Esquadra

Durant el trajecte van avisar patrulles de seguretat ciutadana de Torredembarra perquè l’aturessin però l’investigat, en veure el control policial, va iniciar una fugida a gran velocitat.

A poca distància, el detingut va abandonar el cotxe per escapolir-se però els Mossos d’Esquadra van poder interceptar i detenir-lo.

En l’escorcoll al vehicle van localitzar dins del maleter 21,3 Kg de cabdells de marihuana envasats al buit i seguidament van demanar l’entrada i perquisició al domicili investigat.

Al dia següent, agents de la Unitat d’Investigació van realitzar l’escorcoll a l’immoble on van localitzar en les diferents estances un total de 131 plantes de marihuana, en tres estadis diferents de creixement, així com infraestructura i estris necessaris per cultivar una plantació interior.

La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions. El detingut va passar ahir a disposició judicial davant del jutjat en funcions de guàrdia de Tarragona.