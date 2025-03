MSC Cruceros torna a apostar per Tarragona com a port base per tercer any consecutiu

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

MSC Cruceros, la tercera companyia de creuers més gran del món i líder al mercat d’Europa, Sud-amèrica i Sud-àfrica, ha confirmat que Tarragona seguirà sent un dels ports d’embarcament clau de la companyia a Espanya, mantenint activitat durant estiu per tercer any consecutiu.

La companyia ha revelat aquest matí el seu pla per a l’estiu 2025, en el qual destaca un augment de les seves escales a Espanya en un 28% respecte a 2024. Aquesta dada, que ratifica la sòlida aposta de la companyia pel mercat espanyol, es traduirà en un augment de capacitat i 493 escales en ports espanyols aquest estiu de 2025, amb 8 ports d’embarcament i 18 ports d’escala durant la temporada.

Entre altres novetats, la companyia ha destacat la pròxima inauguració de la nova terminal de creuers de MSC al Port de Barcelona, prevista per al proper 3 d’abril; i la incorporació a la flota del seu nou vaixell insígnia, MSC World America, que s’inaugura el proper 9 d’abril a Miami.

MSC Cruceros preveu ampliarà itineraris i reforça la seua aposta pel mercat espanyol amb més capacitat i noves operatives, impulsades per la creixent demanda dels viatgers per rutes fora d’Espanya, especialment a la Mediterrània Oriental, Nord d’Europa i Carib. Aquest any comptarà amb 23 vaixells actius en 5 àrees geogràfiques, 8 d’ells amb sortida des d’Espanya, reforçant el seu compromís d’atansar els ports espanyols als viatgers amb operacions des de Barcelona, Tarragona, València, Alacant, Mallorca, Màlaga, Las Palmas i Tenerife.

«Espanya és un mercat amb un enorme potencial i està en constant creixement. Després d’un excel·lent 2024, continuem augmentant capacitat a Espanya i ens enorgulleix ser l’única naviliera que ofereix 8 ports d’embarcament al país, atansant així l’experiència del creuer a un major nombre de viatgers. Sens dubte, aquesta aposta per Espanya respon a la creixent demanda dels viatgers, que veuen en el creuer una opció vacacional convenient i atractiva gràcies a la innovació en els nostres itineraris, la nostra flota en constant creixement i un pla de viatge ple de confort i accessibilitat adaptat a tots els públics», afirma Fernando Pacheco, director general de MSC Cruceros a Espanya.