L'Ajuntament de Tarragona preveu activar el Pla d’Asfaltat a Bonavista l’any vinent i deixar SPiSP pel 2027

L’Ajuntament de Tarragona va presentar el passat gener el Pla Integral d’Asfaltat d’enguany. Un compromís del govern municipal, que vol consolidar cada any. Per això, ja s’està treballant en el de l’any vinent i la previsió és que el Pla arribi a Bonavista, segons ha pogut saber el Diari Més. Fa pocs dies, l’executiu municipal va reunir-se amb les associacions de veïns per a presentar el projecte, que de cara al 2026 encara no està tancat.

«Creiem que és un pla curt. Hauria d’arribar a més zones i carrers de Ponent, així com a Sant Pere i Sant Pau i Sant Salvador», exposa José Martín Carrasco, secretari i representant de la taula d’Urbanisme de la Federació d’Associacions de Veïns de Tarragona (FAVT).

«Veiem que les actuacions a aquests barris no arribaran per aquesta legislatura. Creiem que, per exemple, a Sant Salvador, la zona que enllaça amb la Nacional i l’A-7 és prioritària», afegeix Carrasco. Des del govern municipal, s’explica que durant la trobada amb veïns no se’ls va traslladar aquest neguit.

«Des de la FAVT no es va fer cap apreciació ni proposta de millora sobre la proposta. Creiem que, pel bé de la ciutat, seria interessant que si hi ha comentaris es fessin directament als tècnics o als càrrecs electes, per tal de valorar la viabilitat o, si més no, poder oferir la resposta als dubtes o neguits», expressa Nacho García, conseller d’Urbanisme.

Des de l’ajuntament remarquen que aquesta mena de decisions obeeixen a criteris tècnics, després de revisar totes les zones de la ciutat. El 2027, les actuacions a Sant Pere i Sant Pau i Sant Salvador s’emmarcarien en any d’eleccions municipals.

«Volem recordar que la selecció dels carrers es va fer seguint criteris tècnics, abordant aquest primer any, els carrers més malmesos de la ciutat. Som conscients que hi altres carrers que presenten deficiències en l’asfaltat, fruit que durant anys no es va fer el correcte manteniment, i els anirem abordant seguint aquest criteri tècnic», explica García.

No tot són crítiques des de la FAVT. La federació celebra que, si s’acaba tirant endavant l’any vinent el pla a Bonavista, s’actuï en carrers on fa falta. «Hem de dir que veiem bé que s’actuï als carrers 26 i 28 de Buenos Aires, que ho necessiten. És una reclamació històrica del barri, des de l’època dels treballs i les obres del PP-10», diu Carrasco.

Polígon Francolí

Enguany, l’Ajuntament asfaltarà les avingudes Andorra i Prat de la Riba en les quals s’hi instal·larà un carril bici, i els laterals avinguda Roma. Aquestes actuacions tenen un pressupost de 700.000 euros. La segona intervenció programada per al 2025 és la millora de la pavimentació del vial principal del Polígon Francolí.

A banda, s’asfaltarà la segona fase del carrer Pere Martell i la rotonda de l’avinguda Catalunya amb Antoni Maria Claret. I per l’altra banda a barris de Ponent: a Torreforta als carrers Tortosa i Móra d’Ebre, a Campclar als carrers Riu Anoia, Riu Onyar i Riu Garona, a La Granja als carrers Illes Balears, Menorca, Gomera i Gran Canaria.

«El carrer Tortosa és un dels més necessitats perquè hi ha moltes tapes del clavegueram afectades i provoquen incidències. Hi ha voreres enfonsades», diu Carrasco. El projecte al carrer està en fase d’informes sectorials.