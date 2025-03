Experts veuen una «oportunitat única» per al desenvolupament urbanístic al nou POUM de Tarragona

Publicat per DIARI MÉS Creat: Actualitzat:

Tarragona es troba immersa en la fase de negociació del seu nou Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal (POUM), un document clau per al futur creixement de la ciutat. Segons una noticia publicada per la popular agència Servimedia, tant els experts com els agents socioeconòmics coincideixen a qualificar-lo com una «oportunitat única» per donar resposta a les necessitats d'habitatge i promoure un desenvolupament equilibrat.

Després de l'anul·lació de l'anterior POUM, aquest nou planejament es perfila com una eina fonamental per abordar l'alta demanda de vivenda i superar la tendència de centrar-se en projectes mediàtics de gran envergadura. En aquest context, durant la jornada ‘Vivienda protegida, la cruda realidad’, organitzada per la Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona, es va posar de manifest la importància de la col·laboració público-privada per materialitzar uns plans que, malgrat la seva ambició sobre el paper, poden ser de complexa execució.

Segons les dades exposades a la jornada, Catalunya és una de les comunitats amb menys promocions d'habitatge protegit, quedant només per davant de Canàries, Ceuta, Mùrcia i Galícia. A Tarragona, el 2023 es van acabar només 10 habitatges protegits per a 527 sol·licitants, evidenciant un fort desajust entre l'oferta i la demanda.

Un dels aspectes destacats del debat va ser la percepció errònia sobre la qualitat de l'habitatge protegit. Els experts van recordar que aquestes vivendes tenen els mateixos requisits tècnics que les lliures, i que sovint són molt demandades per joves i famílies de classe mitjana.

La col·laboració entre administracions i promotors privats es presenta com una clau per a l'èxit del POUM. Durant el període 2013-2023, el 66% de les 13.320 vivendes protegides construïdes a Catalunya van ser impulsades per promotors privats, mentre que la Generalitat i altres ens públics van promoure el 34% restant. Tot i això, la manca de recursos de l'Estat per a noves promocions d'habitatge protegit des de fa més d'una dècada dificulta la implementació de plans com els anunciats per la Generalitat o els contemplats pel POUM de Tarragona.

A Tarragona, el nou planejament urbanístic preveu la construcció de més de 22.600 habitatges, dels quals 13.000 seran protegits. Tot i això, des del sector promotor es reclama un equilibri entre habitatge lliure i protegit, alertant que en algunes zones, amb fins a un 60% de protecció oficial, la viabilitat econòmica de la construcció pot estar compromesa.

Finalment, els experts van posar en relleu que la regulació urbanística a Catalunya està immersa en una «voràgine normativa» que inclou restriccions en matèria d'habitatge i contenció de rendes, dificultant la seguretat jurídica per als promotors i endarrerint projectes que podrien contribuir a pal·liar la crisi d'habitatge a la comunitat.