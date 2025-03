Dotze il·lusionistes participaran al 19è Festival Internacional Teatre Màgic de Tarragona

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La 19a edició del Festival Internacional Teatre Màgic se celebrarà als escenaris de Tarragona del 5 al 26 d’abril. La direcció artística del festival va a càrrec del tarragoní Mag Gerard, amb una llarga i destacada trajectòria dins del món de l’il·lusionisme.

El festival, que compta amb el suport de l’Ajuntament de Tarragona, s’ha convertit en un referent després de comptar cada any amb destacats artistes premiats a escala nacional i internacional dins del món de la màgia.

L’espectacle Màgia per deixar-te bocabadat, amb la maga Amèlie, Tony Montana (Premi Mundial de Màgia), Willy Monroe i el Mag Gerard, serà l’acte inaugural del festival el pròxim dissabte 5 d’abril, a les 18 h, al Teatre Tarragona. Aquesta proposta per a tota la família ofereix un fantàstic viatge per les diferents disciplines de les arts il·lusòries.

Com a novetat d’aquesta edició tots els Centres Cívics de la ciutat oferiran espectacles de màgia i tallers de forma gratuïta durant la Setmana Santa amb la participació de l’italià Novas, el francès Jean Phy, la Cia Emocion-a-dos i Daniel Arbonés, entre d’altres.

En les properes setmanes la màgia arribarà a la Biblioteca Pública de Tarragona amb la Cia Circonfuso, i a l’Espai Kesse amb una classe magistral de trucs de màgia i el cabaret màgic de Gonza Martini.

A més a més, el festival programarà dos espectacles de màgia solidària al Teatret del Serrallo a favor de les entitats Mans Unides de Tarragona i Todos en Azul, amb la finalitat que la il·lusió pugui arribar a tothom el 26 d’abril a la tarda.

Novament, la ciutat de Tarragona viurà un mes dedicat a la màgia amb una programació variada i de qualitat per a tots els públics.