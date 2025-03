Costes obliga el càmping Torre de la Móra a treure un mur que havia construït per ordre municipal

Imatge de la zona afectada per la crescuda de l’antiga riera, a tocar del càmping, on s’havia alçat el murGerard Martí

La direcció general de la Costa i el Mar ha obligat a treure un mur que el càmping Torre de la Móra havia construït a petició de l’Ajuntament. Aquest mur, provisional i de gabions, tenia l’objectiu d’arreglar l’esvoranc del carrer Baix Camp que es va produir el passat mes de novembre a causa de la crescuda del barranc de la Móra pels aiguats de la DANA.

«S’ha fet retirar perquè no es comptava amb permís de la Generalitat de Catalunya i els gabions s’havien col·locat en zona de servitud de pas», indiquen fonts de Costes.

El matí del 4 de novembre, la Móra es llevava amb importants inundacions al barri. Un dels carrers més afectats va ser el Baix Camp, per sota del qual circula el curs original de l’antiga riera de la Móra. La força de l’aigua va provocar un gran esvoranc a la desembocadura, a tocar de la platja, i es va endur també una part del càmping i algun bungalou.

Des d’aleshores, cap administració havia fet actuacions en aquest punt. L’Ajuntament, però, va requerir al càmping Torre de la Móra que fes una obra provisional per a protegir el carrer. La previsió era que per Setmana Santa l’obra estigués acabada i els gabions es poguessin desmuntar. «La seva funció era protegir la zona d’alguna llevantada mentre duressin els treballs», diuen des del consistori.

En via pública

Des de Costes expliquen que la setmana passada es va donar l’ordre de retirar els gabions. «Es van col·locar en una zona de servitud de pas i no hi havia permís de la Generalitat», subratllen, i recalquen que, si els gabions s’haguessin col·locat en els terrenys del càmping, el mur no s’hauria hagut de retirar.

Els veïns, enfadats

L’associació de veïns denuncia que no tenien informació sobre les obres i que es van fer sense tenir estudis hidrològics previs. «Estem preocupats i enfadats», indica Albert Franquès, president de l’entitat veïnal. Franquès lamenta que, «de tot el que es va acordar en la moció que es va aprovar, només es va complir el tema de la zona catastròfica, però res més». El veïnat espera respostes i actuacions.