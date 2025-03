Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La ciutat de Tarragona serà, de nou, l’escenari d’un important esdeveniment esportiu que no havia acollit mai i que feia nou anys que no es disputava a Catalunya: La Copa de la Reina de la Lliga Femenina Endesa 2026.

La presidenta de la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB), Elisa Aguilar; el conseller d'Esports de la Generalitat de Catalunya, Berni Álvarez; l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales; i el president de la Federació Catalana de Bàsquet, Ferran Aril, han fet públic aquest migdia l’acord perquè Tarragona aculli la següent edició d’aquesta gran cita esportiva. L’acte ha tingut lloc a Saragossa, on aquest dissabte es juguen les semifinals de l’actual edició de la competició.

La competició se celebrarà al Palau d’Esports Catalunya, en una data encara per determinar, a l’espera de confirmació del calendari FIBA de la pròxima temporada.

La Copa de la Reina de la Lliga Femenina Endesa de Tarragona és la primera competició que se celebrarà a Catalunya després de l’acord estratègic signat entre la FEB i la Generalitat de Catalunya per al període 2025-2028 amb l’objectiu d’impulsar l’organització i promoció de grans esdeveniments esportius de rellevància en el territori català.

En el transcurs de l’acte d’aquest dissabte, Viñuales ha manifestat que «és un honor ser la seu d’aquest impressionant esdeveniment esportiu, un repte il·lusionant que compartim amb la Generalitat, la federació espanyola i la federació catalana de bàsquet; i estem convençuts que serà un èxit. Tarragona, que s’ha convertit en una capital esportiva de referència, serà l’escenari del millor bàsquet, una important cita que omplirà el Palau d’Esports Catalunya i impregnarà la ciutat d’esport femení».

«Cada dia som testimoni de la ferma aposta pel foment de l’esport i el turisme esportiu. Estem davant d’un altre exemple: La Copa de la Reina torna a Catalunya després de nou anys i la primera ciutat a acollir-la serà Tarragona».

«Estem molt contents que la Copa de la Reina torni a Catalunya nou anys després, després de la de Girona 2017. És una de les comunitats amb més tradició de bàsquet, amb clubs històrics, jugadores referents i la que té major nombre de llicències al nostre país. Per això estem convençuts de l’acolliment que tindrà la Copa de la Reina de Tarragona 2026 i de la seva importància perquè aquesta competició i el bàsquet femení continuïn creixent. Gràcies a la Generalitat, a l’Ajuntament de Tarragona i a la Federació Catalana pel seu compromís i treball perquè aquest sigui el primer dels grans esdeveniments esportius que organitzem en aquesta comunitat en els pròxims quatre anys», ha assenyalat Aguilar.

Álvarez ha destacat la importància d’aquest acord: «És una gran notícia que la Copa de la Reina pugui celebrar-se a Catalunya, concretament a Tarragona, on hi ha hagut una aposta clara per albergar esdeveniments esportius. Per al Govern, que al desembre aprovem la subvenció per a les graderies supletòries del Palau d’Esports de la ciutat, suposa una gran satisfacció veure com aquesta competició es podrà dur a terme amb l’aforament complet. En el Departament d’Esports apostem per descentralitzar les grans competicions i garantir que el seu impacte positiu arribi a tot el territori català. Alguns exemples són La Molina amb el Campionat d’Europa de BTT, la Seu d’Urgell amb el Mundial de Piragüisme i ara Tarragona amb la Copa de la Reina. Gràcies a l’acord estratègic que tenim amb la Federació Espanyola de Bàsquet i la Federació Catalana de Bàsquet per al període 2025-2028, aquest és només un dels exemples de com impulsarem i promocionarem grans esdeveniments a Catalunya».

Finalment, el president de la Federació Catalana de Bàsquet, Ferran Aril, ha explicat que «estem molt feliços per Tarragona, una ciutat i una província molt de bàsquet, però que en aquests moments no compta amb equips de màxim nivell, i que un esdeveniment com la Copa de SM La Reina pugui celebrar-se allí en el 2026 suposa una injecció molt important per al bàsquet femení, especialment, en aquesta zona de Catalunya. Aquest és el fruit de la bona sintonia i col·laboració entre la Federació Espanyola de Bàsquet, la Federació Catalana de Basquetbol i la Conselleria d’Esports de la Generalitat de Catalunya; una relació que no acaba aquí, gràcies a l’acord al qual hem arribat, i a través del qual Catalunya acollirà, durant els pròxims quatre anys, diferents activitats, campionats i esdeveniments de màxim nivell, tant de categories de promoció com professionals; i estem molt il·lusionats i il·lusionades per això».