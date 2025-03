Tarragona i Reus se sumen a l'hora del Planeta

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Aquest dissabte, 22 de març, l'Ajuntament de Tarragona apagarà la il·luminació de la façana del Palau Municipal de la plaça de la Font, la Capçalera del Circ Romà i del tram de la muralla de la via de l'Imperi, de 20.30 a 21.30h en el marc de la seva adhesió a la campanya L'Hora del Planeta, promoguda un any més per l'organització no governamental World Wildlife Fund (WWF).

Per la seva banda, Reus també se sumarà a la iniciativa apagant els llums d’edificis i monuments rellevants. En aquesta edició, el consistori reusenc apagarà els llums del Gaudí Centre a la plaça del Mercadal i del campanar de Sant Pere.

La Fira Centre Comercial també apagarà durant una hora la il·luminació de diferents zones del centre comercial, incloent-hi les llums del tòtem La Fira en Plaça de l’Univers; les llums dels rètols corporatius La Fira en accessos nord i sud; la il·luminació de les pèrgoles i jardinera a la terrassa de la planta segona i les llums RGB La Fira.

Aquesta organització va engegar la iniciativa l'any 2007 a Sydney i representa un compromís i gest simbòlic a favor de la natura i el clima i en defensa del Planeta. A la vegada, la iniciativa convida a tothom qui vulgui a sumar-s’hi amb aquest estalvi d’energia simbòlic.