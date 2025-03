S’enfronta a 59 anys de presó per agredir sexualment una menor i retenir-la en un domicili de Tarragona el 2019

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

L’Audiència de Tarragona ha jutjat aquest divendres un home acusat d’agredir sexualment una menor el 16 de juny de 2019 a Tarragona. Fiscalia i l’acusació de la Generalitat demanen 59 anys de presó per tres delictes d'agressió sexual a menor d'edat, d'un de detenció il·legal i un altre d’intent d'agressió sexual a menor en concurs real amb un delicte contra la intimitat.

La víctima tenia catorze anys en el moment dels fets i vivia en un Centre Residencial d'Acció Educativa (CRAE) de la capital tarragonina. La declaració de la víctima s'ha fet a través de la prova preconstituïda per no revictimitzar-la i a porta tancada. L’investigat ha negat que la conegués i ha dit que no la va convidar a casa seva. El seu lletrat sol·licita l’absolució.