Repsol referma el seu compromís amb la Sala Trono per divuitè any consecutiu

En un acte celebrat a l'Auditori del Complex Industrial Repsol de Tarragona, s'ha formalitzat la renovació del compromís de Repsol amb la Sala Trono per divuitè any consecutiu. La signatura de l'acord ha comptat amb la presència del director del Complex Industrial de Repsol a Tarragona, Javier Sancho, i el director de la Sala Trono, Joan Negrié.

L'esdeveniment ha estat marcat per una posada en escena original i carregada de simbolisme. Els actors de la companyia han arribat amb un espectacular Buick Wildcat vermell descapotable de 1966, caracteritzats com a intèrprets nord-americans, una proposta que reflecteix l'ambició de la Sala Trono per donar projecció internacional a les seves produccions.

Aquest acord consolida una relació que es va iniciar el 2008 i que ha permès que Repsol doni suport a la programació regular de la Sala Trono, així com al Festival Internacional de Teatre de Tarragona (FITT). Des de la seva primera edició el 2011, Repsol ha estat un patrocinador clau del FITT, un festival que s'ha consolidat com una referència en el panorama de les noves dramaturgies a escala estatal i europea, tal com ha defensat Negrié.

Durant l'acte, Javier Sancho ha subratllat la importància d'aquesta col·laboració: «És una satisfacció renovar aquest compromís amb la Sala Trono i el FITT, dos pilars fonamentals de la cultura a Tarragona. Més enllà del patrocini, aquest vincle representa una aposta conjunta per l'art i la creativitat.»

Per la seva banda, Joan Negrié ha destacat la importància d'aquest suport continuat: «Repsol ha estat al nostre costat des del primer dia, enfortint un vincle que va molt més enllà d'un simple patrocini. Sense aquest recolzament, moltes de les iniciatives culturals que hem impulsat no haurien estat possibles.»

Amb aquesta renovació, Repsol i la Sala Trono refermen la seva voluntat de seguir col·laborant per impulsar el talent i la creativitat a Tarragona. Aquesta sinergia entre la indústria i el sector cultural contribueix a l'enriquiment del teixit artístic i social de la ciutat, reafirmant Tarragona com un punt de referència per a les arts escèniques.