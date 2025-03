Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Ramon Mirabet dona el tret de sortida al seu nou disc i a la seva gira de presentació a Catalunya, que farà parada a Curtcircuit el 21 de març a la Sala Zero de Tarragona.

El cantant de Sant Feliu de Llobregat presentarà V, el seu cinquè disc, del qual fa uns mesos avançava Love Is Everywhere, una peça que simbolitza per a ell una catarsi amb el públic i un recordatori que la música pot canviar el món. En aquest nou treball descobreix la varietat d’estils que marcaran aquesta etapa, un viatge de retorn als seus orígens després de 10 anys enriquidors sobre els escenaris.

Curtcircuit és un cicle organitzat per l'ASACC amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, AIE (Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España), el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Estrella DAMM.