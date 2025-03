El ple de Tarragona debatrà la cessió dels solars de 4 instituts públics a la Generalitat

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

En el plenari municipal d’aquest divendres es debatrà les mutacions demanials dels solars dels IES Torreforta, IES Sant Pere i Sant Pau, IES Compte de Rius i IES Antoni Martí i Franquès a la Generalitat de Catalunya.

El conseller d’Urbanisme, Nacho García Latorre, ha destacat que «aquesta cessió permetrà agilitzar les tasques de manteniment dels centres educatius per part del departament d’educació de l’administració catalana». «Fins ara, la Generalitat tenia dificultats per dur a terme despeses en sòl que no era de la seva propietat», ha afirmat el tercer tinent d’alcalde. Els solars quedaran afectats com a Instituts d’Ensenyament Secundari i s’hauran de destinar a aquest ús dins del termini màxim de cinc anys i s’ha de mantenir durant els trenta anys següents.

En el ple, es debatran altres punts clau com l’Ordenança municipal per a la creació i gestió de les zones de baixes emissions (ZBE) a Tarragona per a la seva aprovació inicial o la liquidació dels pressupostos del 2024.