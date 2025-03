L’Ajuntament vol tancar l’acord pel trasllat de la Laboral a Ponent per a facilitar la marxa d’Exolum

Publicat per John Bugarin Creat: Actualitzat:

Concretar el trasllat del Complex Educatiu de Tarragona a Ponent, en uns terrenys municipals situats entre Campclar i Bonavista, és una prioritat per a l’Ajuntament.

Així ho assegura el conseller d’Urbanisme, Nacho García Latorre, qui assenyala que les negociacions entre el consistori i els Serveis Territorials del Departament d’Educació són «pràcticament setmanals». L’edil detalla que «estem centrats a tancar un pacte i, si podem, signar un acord amb la Generalitat» per afavorir les converses amb Exolum —antiga CLH— perquè acceptin marxar del polígon Francolí.

Tal com es preveu en l’avenç del nou POUM, l’empresa d’hidrocarburs s’instal·laria en els terrenys on està actualment l’antiga Laboral, unes instal·lacions que són propietat de la Generalitat i que passarien a mans del Port de Tarragona.

«Si complim la nostra part, que és garantir el trasllat del complex educatiu, podrem pressionar Exolum perquè també moguin fitxa», afirma el conseller. De moment, les negociacions avancen «lent» i les indemnitzacions econòmiques que reclama la companyia a l’Ajuntament continuen sent el principal escull.

Cal recordar que el Tribunal Suprem va tombar el POUM del 2013 per un recurs presentat per CLH. A més, en la parcel·la on s’ubica actualment l’empresa al polígon Francolí, el consistori hi preveu construir el futur barri tecnològic. Per tant, és clau que marxi per poder tirar endavant aquest projecte. Els terrenys de la Laboral suposen un gran atractiu per a l’empresa, per la proximitat amb les instal·lacions del Port i la connexió del rack.

Existeix un consens polític general respecte al trasllat de l’antiga Laboral, perquè deixi d’estar enmig d’una zona industrial. Tot i això, el portaveu adjunt d’ERC, Xavi Puig, ha mostrat la seva disconformitat pel plantejament del govern municipal respecte a la superfície que tindrà el nou complex educatiu entre Campclar i Bonavista.

L’edil assegura que, el mandat anterior, quan els republicans governaven, van oferir fins a 49 hectàrees d’aquest mateix solar a la Generalitat, amb qui van arribar a un «consens». Ara, assenyala que el PSC «ha reduït molt» la seva proposta i, a més, «no inclou l’eliminació de les línies d’alta tensió».

En canvi, García Latorre assegura que ERC «no va fer cap proposta, ni van entrar al detall». Segons el POUM que prepara el govern, s’han reservat 7,5 hectàrees. El conseller d’Urbanisme assegura, però, que és «un dibuix inicial» i «es pot ampliar tants metres quadrats com vulgui la Generalitat».

L’edil explica que només s’ha previst aquesta porció perquè és l’única parcel·la de llicència directa, on «es podria començar a construir demà mateix, sense haver d’aprovar el POUM». Si, finalment, es vol ocupar més superfície, serà necessari urbanitzar-los abans.

«S’està acabant de negociar amb els Serveis Territorials», diu el conseller, qui detalla que s’ha arribat a plantejar un trasllat «per fases» o que els instituts es traslladin a aquest solar de Ponent i trobar un altre espai per a la resta de serveis.