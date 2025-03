Publicat per Oriol Castro Creat: Actualitzat:

Els treballs de pacificació de l’eix urbà que conformen el carrer Unió, la plaça Prim i el carrer Apodaca eliminaran les actuals places d’aparcament a l’entorn.

«El que hem plantejat és una ampliació molt gran de voreres. Quedarà al mig un carril de baixada on només passaran els vehicles i ja està, no hi cabrà més. Haurem de posar algunes places de càrrega i descàrrega pels comerços, però la resta anirà fora», explica Nacho García, conseller d’Urbanisme. El concurs d’idees per a definir el projecte final es traurà a licitació abans de l’estiu i es preveu escollir la proposta a finals d’any.

Una de les qüestions a resoldre girarà entorn la connexió de la plaça Prim. «Al projecte inicial no es parla de com ha d’acabar, l’únic que es demana és que es trobi una solució en la qual es garanteixin els girs que ja existeixen actualment», exposa García.

En aquest sentit, la voluntat del govern municipal és que, després dels treballs, quedi «una bona plaça, no com ara que és una cosa molt estranya». «I a la vegada garantir les connexions amb els carrers adjacents pels busos i el servei de brossa», diu García. La idea del consistori és generar un espai per a l’ús i gaudi de la ciutadania, amb zones verdes, on els vehicles deixin de ser els protagonistes.

En tres fases

Les obres de pacificació de l’eix viari es faran en tres fases. La primera serà la del carrer Unió. «Enguany ja hem guardat una partida per aquesta fase. Després veurem si s’ha de complementar o no. Així, quan estigui enllestit el projecte, podrem licitar les obres, que esperem que sigui l’any vinent», indica el conseller.

Després, arribaria la segona fase, a la plaça Prim, i la tercera, al carrer Apodaca. «Es farà progressivament», aclareix García. La intervenció forma part del Pla Integral de la Part Baixa (PIPB), on s’han previst altres projectes per reactivar el barri, com la pacificació del carrer Orosi, que ja s’ha executat, o els treballs previstos al Fòrum de la Colònia i el seu entorn.

Segons ha pogut saber el Diari Més, la previsió de l’ajuntament és donar cinc premis a les millors propostes de les diferents companyies. El primer premi serà de sis mil euros, el segon de cinc mil i el tercer, quart i cinquè premi rebran quatre mil euros. L’objectiu dels treballs és revitalitzar aquesta part de la ciutat amb la reforma i afavorir l’obertura de nous establiments comercials. La zona ha patit en els últims anys el tancament de diferents locals.

Soterrar línies

El consistori també preveu soterrar les línies aèries de baixa tensió actuals i donar importància a les mesures que es proposaran contra els efectes del canvi climàtic. L’ajuntament vol que la reforma dels carrers inclogui refugis climàtics i accions encaminades a minimitzar els efectes de les fortes pluges, habituals a la Part Baixa de Tarragona.

Plaça dels Carros, aviat

La transformació de la Part Baixa continuarà amb la reforma de la plaça dels Carros. Aquesta setmana s’ha reunit la comissió tècnica entre el Port i l’ajuntament per a buscar una solució. «És una preocupació conjunta. Les actuals escales mecàniques són una barrera», explica el conseller Nacho García. La proposta final s’anunciarà aviat. «Hem de canviar l’espai. Veurem si amb rampes, renovant les escales o apostant més pels ascensors», diu García.