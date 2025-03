Una empresa gironina farà el Pla Estratègic de Gastronomia de Tarragona

Publicat per John Bugarin Creat: Actualitzat:

Una empresa gironina serà l’encarregada d’elaborar el futur Pla Estratègic de Gastronomia de Tarragona. L’Ajuntament ha adjudicat el servei d’assistència tècnica per al seu desenvolupament, posada en marxa i seguiment Bim Consultors per 44.588,50 euros (IVA inclòs).

Durant els pròxims mesos, la companyia haurà de confeccionar un full de ruta per a potenciar la identitat gastronòmica de la ciutat, mentre es promou la sostenibilitat i es fomenta el desenvolupament econòmic i cultural.

El contracte inclou també la creació i promoció del producte local, la identificació i connexió d’actors del sector i la participació activa de la comunitat. L’objectiu final és atraure un públic més ampli i divers que suposi un benefici econòmic i social a llarg termini per als tarragonins.

La planificació d’aquesta estratègia és una de les accions incloses dins del Pla de Sostenibilitat Turística en Destí ‘Tarragona, entre blau i verd’, un projecte finançat amb 3,5 milions d’euros dels fons europeus Next Generation.

Empresa amb experiència

Bim Consultors és una consultoria especialitzada en la promoció econòmica, turística i desenvolupament territorial. L’empresa, amb seu al municipi de Roses, compta amb més de 15 anys d’experiència. Ha efectuat múltiples treballs, principalment, arreu del territori català i les illes Balears. També ha fet accions a nivell internacional i compta amb una filial al Brasil. La companyia ha col·laborat amb diferents ajuntaments com el de Cadaqués, l’Escala o Cabrera de Mar.

Ara, centrarà els seus esforços en el nou Pla Estratègic de Gastronomia de Tarragona. L’adjudicatària haurà de realitzar una diagnosi inicial, que servirà per a analitzar la situació actual de l’oferta gastronòmica a la ciutat, la qual es compararà amb la d’altres ciutats. A més, aquest informe haurà d’incloure també un estudi de mercat tenint en compte els productors primaris, les indústries de transformació, els distribuïdors i majoristes o l’hostaleria i la restauració, entre altres.

Posteriorment, es duran a terme, com a mínim, dos tallers participatius amb els «actors claus de la cadena de valor gastronòmica de Tarragona». D’altra banda, l’adjudicatària haurà de realitzar diverses enquestes adreçades a diferents públics, tant consumidors com representants del sector, per tal de recollir opinions sobre el que els agradaria millorar o potenciar a la ciutat. Igualment, haurà de realitzar entrevistes a actors locals identificats pel Patronat de Turisme.

Amb tota aquesta informació recopilada, es dissenyarà el Pla Estratègic de Gastronomia que inclourà la definició d’objectius; les estratègies a seguir; la imatge corporativa i branding per a l’Ajuntament; un pla de comunicació i màrqueting; i un cronograma detallat i un pressupost estimat per a la implementació de les accions proposades en un període de tres anys.