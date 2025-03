Tarragona s'ha convertit en una ciutat on no és senzill trobar aparcament. Gran part de les places disponibles al nucli de la ciutat han passat a ser zones regulades i aquells espais amb tarifes reduïdes són molt buscats per residents, treballadors i visitants que s'encomanen a la fortuna per a poder trobar una d'aquestes places disponibles.

Diari Més ha publicat que l'aparcament Torroja, situat darrere de la Catedral de Tarragona, passarà a costar 1 euro les 24 hores per a residents i un euro 12 h. per a no residents. En aquest article repassarem els aparcaments dissuasius de Tarragona on pots deixar el teu vehicle durant un dia per només un euro.

Aquests aparcaments de zona regulada estan regulats de dilluns a dissabte de 9h a 14h i de 16h a 20h, amb una tarifa d'un euro al dia.

Aparcament Torroja

A partir del mes de maig, o potser inclús una mica abans, les 324 places de l'aparcament Torroja passarà a costar un euro les 24 hores per als qui disposin de la targeta de resident que dóna permís per aparcar en algunes zones de la ciutat. Per a persones de fora de Tarragona o que no tinguin la targeta de resident, costarà 1 euro cada 12 hores.

L’ampliació de l’aparcament Torroja es va estrenar a principis de març de l’any passat.Gerard Martí

Parking Guillem Oliver

Inaugurat el desembre de 2023, aquest equipament, ubicat just darrere de l'escola Tarragona i l'Hospital Joan XXIII, compta amb 388 places un preu d'un euro al dia. 8 d'aquestes places estan reservades per a persones amb mobilitat reduïda.

Imatge de l'aparcament Guillem Oliver.EMT

Aparcament Municipal Tabacalera

Darrere de l'Antiga Fàbrica de Tabacs de Tarragona, al passeig de la Independència de Tarragona, amb 213 places d'aparcament dissuasiu, amb un cost d'un euro al dia.

Imatge de l'aparcament dissuasiu de la Tabacalera.Isaias Mena

Aparcament Sant Pau

Davant del Col·legi Sant Pau, a l'inici del passeig Torroja, hi ha l'aparcament del Sant Pau amb més d'una cinquantena de places de zona taronja. A un preu d'un euro les 24 hores.

Imatge de l'aparcament de davant del Col·legi Sant Pau.Google Maps

Horta Gran

Aquest aparcament Municipal es troba en finalitzar l'autovia T-11, a l'altra banda del Francolí, a l'entrada de la ciutat des dels barris de Ponent. Compta amb 220 places d'aparcament amb una tarifa d'1 euro al dia.

Imatge del Parking d'Horta Nova des de la rotonda de la plaça Europa (al final de la T-11).google Maps

Aparcament cementiri

L'aparcament de davant del cementiri de Tarragona es va convertir, ja fa uns anys, en zona taronja. L'aparcament compta amb una cinquantena de places d'aparcament i l'entorn del cementiri, concretament a la carretera del cementiri, també es van habilitar diverses zones de zona taronja amb una tarifa d'un euro diari.

Imatge de l'aparcament del Cementiri de Tarragona.Gerard Martí

Parking Francolí

El pàrquing gratuït del Parc Francolí, a tocar del skatepark i la zona esportiva, es va convertir en zona taronja l'any passat. Les 132 places d'aquest aparcament van passar a ser de pagament amb un preu d'un euro al dia.

Imatge de l'exterior de l'aparcament del Parc Francolí.Google Maps

Zona Taronja

Certes zones de Tarragona amb els aparcaments pintats de taronja també es beneficien de les tarifes úniques de 1€. Et mostraré on són les zones taronges al següent apartat.