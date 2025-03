Adjudicada la substitució de llumeneres a la Via Augusta i al Passeig Torroja

Imatgede dron de la Via Augusta on es veu l’estat actual de l’enllumenat de Vapor de Mercuri.@drontarragona

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona ha adjudicat les obres compreses en el projecte per a la substitució de llumeneres per altres de tecnologia LED, al Passeig Torroja, al Passeig Marítim Rafael de Casanova, a la platja Arrabassada i altres ubicacions de la ciutat com: el carrer Nou de Santa Tecla, carrer Cervantes, carrer de Sant Miquel, carrer de Tortosa, carrer de Rebolledo, rampa del pont per a vianants de la N-240, carrer Smith, carrer José Mª Malató i, finalment, a la rotonda de la Móra-Tamarit.

La il·luminació a renovar en aquesta actuació són un total de 185 làmpades de vapor de mercuri i d’halogenurs metàl·lics. La solució adoptada de pas a tecnologia LED representa una reducció del consum energètic de 88.495 kWh, passant de 117.065 kWh a 28.574 kWh; una reducció d’emissions de CO2 de 30.975 KgCO2, passant de 40.976 KgCO2 a 10.001 KgCO2; i finalment un estalvi anual de 9.054,00 €.

L’adjudicació, per import total de 127.183,46 € IVA inclòs,; i la direcció de l’obra, per import de 3.932,5 € IVA inclòs. La durada dels treballs està prevista de 8 mesos; i començaran properament.

Aquest projecte forma part del conjunt de projectes que compten amb l’ajut d’1.207.842,02 €, anomenat Lux Tarraco, gestionat per l’IDAE.

Les llumeneres de Via Augusta

D’altra banda, l’Ajuntament també ha adjudicat les obres compreses en el projecte per al canvi de les llumeneres a la Via Augusta, Parc/Mirador de la Via Augusta, a la Rotonda Savinosa (N-340) i al carrer d’Ernest Lluch a tecnologia LED.

Els treballs han estat adjudicats per un import total de 324.928,65 € IVA inclòs, el 80% del qual es troba subvencionat per la Diputació de Tarragona.

El termini d’execució dels treballs és de 6 mesos i es preveu que les obres comencin en breu.

L’enllumenat actual de la zona en qüestió està integrat per un total de 564 llumeneres majoritàriament de vapor de mercuri instal·lades en 375 suports. La solució adoptada de pas a tecnologia LED representa una reducció del consum energètic de 300.414,40 kWh, una reducció d’emissions de CO2 de 105.150,29 KgCO2; i un estalvi anual de 49.074,73 €.

2024, any rècord

Al 2024 l’Ajuntament de Tarragona ha batut rècord històric de canvi de llumeneres a tecnologia LED. S’han substituït fins a 1.318 llumeneres arribant a 6.497 llumeneres LED de les 32.259 unitats de llumeneres que hi ha en total a la ciutat.

«Des de l’Ajuntament estem treballant a bon ritme i pel bon camí. L’enllumenat actual és ineficient energèticament i té un elevat cost de consum. Tot plegat, requereix la seva renovació per adaptar-lo a uns millors nivells lumínics i a la normativa actual que regula les condicions tècniques i mediambientals», ha expressat el conseller de Transició Ecològica de l’Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro.

Algunes de les actuacions més emblemàtiques realitzades durant el passat 2024 han estat la Rambla Nova, gràcies a una subvenció de la Diputació de Tarragona, i la façana del Palau Municipal. A banda, també s’han renovat l’enllumenat de Ferran, les Gavarres, del Polígon Entrevies, el carrer López Peláez, les pistes esportives de Sant Pere i Sant Pau i Parc Riu Clar, la carretera del Catllar, l’Intercanviador de Battestini i del riu Francolí.