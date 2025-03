Tarragona, segona ciutat d'Europa amb més presència de cocaïna a les aigües residuals

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Tarragona es manté com la segona ciutat europea on es detecta una presència més alta de cocaïna a les aigües residuals, segons les dades publicades per l'Agència Europea de les Drogues (EUDA). Només Anvers, a Bèlgica, supera Tarragona en aquesta classificació, fet que confirma la presència consolidada del consum d'aquesta substància a la ciutat.

A diferència de Barcelona, on la detecció de cocaïna ha caigut un 43% el 2024 respecte a l'any anterior, Tarragona manté nivells estables. Aquesta dada ressalta la persistència del consum de cocaïna a la ciutat i posa de manifest la seva rellevància en el mapa europeu del consum d'aquesta droga.

L'informe anual de l'EUDA, que analitza la presència de substàncies en aigües residuals de 128 ciutats europees, assenyala un augment generalitzat de l'MDMA, la cocaïna i l'amfetamina al continent, mentre que la presència de cànnabis ha disminuït. «L'estudi d'enguany dibuixa una imatge clara d'un problema de drogues que és alhora generalitzat i complex», ha afirmat Alexis Goosdeel, director executiu de l'agència.

En el cas de Tarragona, l'elevada presència de cocaïna a les aigües residuals apunta a un patró de consum estable, sense grans variacions respecte a anys anteriors. Aquest fet podria estar relacionat amb diversos factors, com la seva ubicació estratègica, la seva activitat portuària i la seva connexió amb xarxes de distribució de drogues.

Pel que fa a altres substàncies, com la ketamina, l'estudi destaca que la seva presència s'ha estabilitzat després d'un increment notable el 2023. Tot i que els nivells de detecció a Tarragona no es troben entre els més alts d'Europa, el seu consum segueix sent una realitat dins del patró global de drogues a la regió.