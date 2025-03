El PP denuncia que a Tarragona hi «continuen sobrant diners» i reclama abaixar els impostos

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La portaveu del Grup Municipal del PP de Tarragona, Maria Mercè Martorell, va denunciar ahir que «continuen sobrant diners tot i la pujada dels impostos i de les ordenances fiscals» de l’inici del mandat a Tarragona. Martorell va reiterar que «no calia apujar els impostos, després de conèixer que han tornat a sobrar diners a l’Ajuntament». La popular va expressar que l’equip de govern de l’alcalde Viñuales gestiona uns pressupostos «sobredimensionats» i «molt allunyats de les necessitats reals de la ciutat».

«Ens deien que estàvem en fallida i que calien 14 milions d’euros. Ara resulta que han tornat a sobrar diners, han sobrat, casualment, 14 milions. Això demostra la nostra tesi inicial: no calia apujar els impostos», va remarcar la consellera. Martorell va reclamar pressupostos «realistes» i uns impostos baixos per «revitalitzar l’economia local i poder captar inversions». «Tarragona necessita més seny i sentit comú, no impostos alts i una mala gestió», va concloure la consellera.