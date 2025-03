La Fundació 'la Caixa' atorga dues beques a dos investigadors tarragonins per al seu postdoctorat

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La Fundació 'la Caixa' ha atorgat 100 noves beques de doctorat i postdoctorat a investigadors excel·lents perquè duguin a terme els seus projectes en universitats i centres de recerca d’Espanya i Portugal. Amb les beques de doctorat INPhINIT i les de postdoctorat Junior Leader, la Fundació 'la Caixa' persegueix el doble objectiu de retenir i atraure el talent per impulsar la recerca d’excel·lència en aquests països.

Entre els seleccionats hi ha dos investigadors tarragonins: Xavier Grau-Bové i Albert Solé. Aquests han obtingut una beca para cursar els seus postdoctorats al Centre de Regulació Genòmica (Barcelona) i a l’Institut Català d'Investigació Química (Tarragona), respectivament.

Albert Solé Daura ha obtingut una beca Junior Leader de la Fundació 'la Caixa' per iniciar la carrera d'investigació independent a l'ICIQ.Cedida

A més, Tarragona és focus d’atracció de talent. Una investigadora sèrbia (Milica Ritopecki) i un investigador d’Albacete (Luis Escobar) realitzen el seu doctorat i el seu postdoctorat, respectivament, a l’Institut Català d'Investigació Química gràcies a aquestes ajudes.

Investigadors tarragonins

Xavier Grau-Bové va néixer a La Masó. És becari postdoctoral al Centre de Regulació Genòmica de Barcelona. La seva investigació utilitza la genòmica comparativa, la genètica de poblacions i la «òmica» de cèl·lules individuals per investigar la dinàmica evolutiva de la regulació del genoma i la diversitat de tipus de cèl·lules a tot l'arbre de la vida eucariota, des dels animals fins als protistes.

Albert Solé-Daura va néixer a Flix. Es va doctorar per la Universitat Rovira i Virgili el gener del 2020, sota la direcció del professor Jorge J. Carbó i el professor Josep M. Poblet. Durant el doctorat, va realitzar una estada de quatre mesos com a visitant al grup del professor Jonathan D. Hirst, de la University of Nottingham (Regne Unit).

Després d'un breu període postdoctoral a la URV, es va traslladar al grup de la Dra. Caroline Mellot-Draznieks, del Collège de France, on va ser investigador postdoctoral durant 18 mesos. El 2022, va rebre una beca Margarita Salas, finançada pel programa europeu NextGenerationEU, amb la qual va prosseguir la seva investigació postdoctoral durant dos anys. El primer d'aquests dos anys va estar al Van 't Hoff Institute of Molecular Sciences (Universiteit van Amsterdam, UvA, Països Baixos), al grup del Dr. Bernd Ensing, i a continuació va tornar a Espanya per treballar a la URV durant el segon any.

L'any 2024, es va unir al grup del professor Feliu Maseras, de l'Institut Català d'Investigació Química (ICIQ), com a investigador postdoctoral. Poc després, va obtenir una beca Junior Leader de la Fundació 'la Caixa' per iniciar la carrera d'investigació independent a l'ICIQ.