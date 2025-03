Fede Adan: «El nostre repte és assolir el 70% de supervivència en càncer per al 2030»

Publicat per Marta Omella Redactora Tarragona Creat: Actualitzat:

El 4 de febrer va ser el Dia Mundial Contra el Càncer, en canvi, enguany, des de l’Associació han optat per dedicar-hi el mes sencer.

«Volíem descentralitzar les activitats d’aquesta jornada i reconvertir-les en un concepte més gran, amb l’objectiu d’aconseguir més abast, impacte i visibilitat a través de tres iniciatives vertebradores».

Quines són aquestes activitats?

«En primer lloc, dins la iniciativa Arribar a més, que busca que tothom conegui els nostres serveis gratuïts, hem signat convenis amb el Col·legi de Metges de Tarragona (COMT) i el Club Gimnàstic de Tarragona. L’acord amb el COMT permet impulsar la recerca oncològica i promoure hàbits saludables amb campanyes i activitats conjuntes. Amb el Nàstic, hem aconseguit visibilitzar els nostres serveis a través del seu videomarcador durant els partits, apropant-nos a més persones. En segon lloc, la iniciativa Braçalets per l’Esperança ha unit per segon any consecutiu clubs esportius del territori. Jugadors i jugadores han lluït una cinta verda en lloc del tradicional crespó negre, transformant el símbol del dol pel de l’esperança. Per últim, un nou any, del 7 al 16 de febrer vam realitzar la campanya de donacions La Compra de la Teva Vida, que es va dur a terme en diferents supermercats de tot el territori».

Com ha estat la resposta ciutadana?

«Molt positiva. Un cop més, Tarragona ha demostrat ser una província solidària. Hem vist un augment en la participació dels clubs esportius en Braçalets per l’Esperança i una major recaptació a La Compra de la Teva Vida. Com a president de l’Associació Contra el Càncer, m’omple d’orgull veure el suport de la ciutadania, que es tradueix en un suport directe als pacients i les seves famílies».

El mes passat l’organització també va presentar una ajuda per a investigar el càncer a la província.

«Efectivament. Vam voler que la presentació de l’ajuda també coincidís amb el Mes Mundial Contra el Càncer. Així, durant el mes de febrer vam fer entrega d’una ajuda de 150.000 euros al projecte de Dra. Matilde Rodríguez Chacón, responsable del grup DIBIOMEC a l’IISPV. Aquest, que tindrà una durada de tres anys, busca desenvolupar una eina per predir el càncer de pròstata agressiu, permetent diagnòstics més precoços i tractaments més eficients».

Tot i que aquest mes es dedica a visibilitzar la lluita contra el càncer, entenc que aquesta és una tasca constant per a l’entitat.

«El càncer no descansa, per això nosaltres tampoc no ho fem. Durant tot l’any, realitzem campanyes de prevenció i informació, activitats de promoció de la salut i per al finançament de projectes de recerca. Volem assolir el 70% de supervivència en càncer per al 2030 i aquestes iniciatives són fonamentals per aconseguir-ho. El càncer és el principal problema sociosanitari mundial, i la realitat és que 1 de cada 2 homes i 1 de cada 3 dones el patirà. Aquestes xifres reflecteixen la magnitud del repte al qual ens enfrontem com a societat i com a país».

Una d’aquestes iniciatives és el Sopar Solidari anual. Què ens pot avançar d’aquesta nova edició?

«Enguany el celebrarem el 16 de maig a l’Hotel Palas de La Pineda. Com sempre, l’objectiu de l’esdeveniment és crear un espai de trobada per pacients, familiars, investigadors, empreses i voluntaris que lluiten per acabar amb el càncer. A més, permet donar veu als pacients i recaptar fons per la investigació i els serveis que oferim. A més, celebrarem la segona edició dels Premis de l’Associació Contra el Càncer».

Com pot participar la gent?

«Les empreses poden patrocinar l’esdeveniment, fer donacions o contribuir amb productes per a la rifa. Tant en l’àmbit particular com corporatiu, es pot assistir al sopar o col·laborar amb un donatiu a la ‘fila 0’».