CODITA avisa de l'alarmant accés precoç a la pornografia entre els joves espanyols

Un informe recent ha revelat dades preocupants sobre l’accés a la pornografia entre els joves espanyols. Segons l’estudi, un de cada quatre joves ha vist pornografia per primer cop abans dels 12 anys, mentre que el 45% ho fa entre els 12 i els 15 anys. De mitjana, el primer contacte es produeix als 13 anys. A més, el consum habitual d’aquests continguts és molt elevat: el 62,5% dels joves d’entre 16 i 29 anys en veuen amb freqüència i un 12,6% ho fa diàriament.

El Ministerio de Igualdad destaca que un 70% dels joves rep pornografia de manera accidental i que sis de cada deu adolescents en consumeixen. Paral·lelament, es posa de manifest una desconnexió preocupant entre percepció i realitat: el 90% dels pares creu que els seus fills no veuen pornografia.

Davant aquesta situació, les infermeres del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona (CODITA) alerten de les conseqüències d’aquest accés precoç a la pornografia en la construcció de la sexualitat dels adolescents. Segons Gemma Martínez, de la comissió de llevadors de CODITA, «la pornografia és una irrealitat exagerada que es converteix en el patró a seguir per molts joves, promovent una visió esbiaixada i estereotipada del sexe, centrada en la penetració i el sexe coital». A més, afegeix que molts dels continguts pornogràfics actuals inclouen elements de dominació masculina, cosificació i violència, aspectes que poden generar expectatives distorsionades i comportaments irrespectuosos en les futures experiències sexuals.

Un altre factor preocupant que destaquen les infermeres de Tarragona és l’increment de les malalties de transmissió sexual (MTS). Les dades del 2023 indiquen un augment del 31% en els casos de gonorrea, una xifra que s’ha triplicat en l’última dècada, així com un increment del 13% en els casos de sífilis.

Educació sexual per combatre la desinformació

Davant d’aquesta realitat, les infermeres de CODITA reivindiquen la seva tasca en l’educació sexual dels adolescents i destaquen iniciatives com la Tarda Jove dels ASSIR (Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva), una consulta adreçada a joves d’entre 13 i 25 anys. Aquest espai s’ha convertit en una eina clau per oferir informació contrastada i fomentar una sexualitat basada en el respecte i el consentiment.

No obstant això, des de CODITA insisteixen que la responsabilitat de l’educació sexual no pot recaure només en el sistema sanitari i educatiu. «És fonamental que també es treballi amb les famílies, proporcionant als pares eines i habilitats per parlar amb els seus fills adolescents sobre sexualitat de manera oberta i sense tabús», subratllen les infermeres.

En un context en què la majoria dels adolescents accedeixen a contingut pornogràfic sense filtres ni guia, les infermeres de Tarragona fan una crida a reforçar l’educació sexual des de totes les àrees socials implicades. «Necessitem un abordatge integral que inclogui escoles, famílies i professionals de la salut per garantir que els joves puguin construir una sexualitat lliure d’estereotips i basada en el respecte mutu», conclouen des de CODITA.

Finalment, el Col·legi recorda que el Ministeri d’Igualtat ha presentat recentment la campanya institucional Vamos a hablar de pornografía. Segons les dades presentades en la roda de premsa, el 90% de la pornografia a la qual accedeixen els menors d’edat té contingut violent i un 56% dels joves admet que la pornografia influeix en les seves relacions sexuals. Amb aquest panorama, es fa evident la necessitat d’un diàleg obert i educatiu per afrontar aquesta realitat amb responsabilitat.