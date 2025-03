Xavi Puig: «Viñuales s’ha vist superat pel llegat republicà i ha mostrat manca de lideratge»

Publicat per John Bugarin Creat: Actualitzat:

Arribem gairebé a l’equador del mandat. Com valora la tasca del govern de Rubén Viñuales fins ara?

«Veiem un Viñuales superat pel propi llegat republicà, que li ha quedat gran i no l’entén. Un exemple clar és Torroja. Plantejar que aquest aparcament s’ompli de busos per als turistes és no entendre que molts dels projectes que el govern anterior va deixar lligats servien principalment perquè els tarragonins visquin millor, que ha de ser la prioritat. Hi ha moltes lluites simultànies a la ciutat i sembla que les coses es facin de cara a la galeria. Hi ha manca de lideratge per part d’un alcalde que viu en una situació de caos i mentida, com quan va dir que la ciutat estava en fallida. Tenim un govern que no escolta i que viu d’esquena a la gent».

No hi ha hagut cap encert?

«Sí. Per exemple, l’ordenança de terrasses. La consellera Montse Adan ha fet bona feina perquè, tot i que hi havia molta distància entre la proposta inicial i el que plantejàvem l’oposició, ha tingut la capacitat i la humilitat de treballar colze a colze amb tots els representants polítics».

Per què defenseu que sou l’única oposició real?

«En els temes més importants, ens hem sentit una mica sols com a oposició. Crec que la majoria dels partits tenen algun tipus de lligam amb la governabilitat. De vegades hi ha hagut el suport del PP o ECP, però el que és evident és que Viñuales compta amb una majoria absoluta amb l’entrega incondicional del senyor Jordi Sendra (Junts), que li ho aproven tot, i els dos exVox. En aquest paper d’oposició plena i, alhora, alternativa, crec que Esquerra ha estat l’única oposició real».

Com és la relació entre ERC i el PSC a Tarragona?

«Sempre col·laborarem en les accions que cohesionin Tarragona, siguin una aposta sostenible i millorin l’autoestima de la ciutat i la seva pertinença a Catalunya. Ara bé, pel que fa a la relació amb l’alcalde i el govern, distingiria la part que és del PSC i la que és de Ciutadans, perquè molts problemes neixen per conductes i actituds que estan més vinculades amb Cs i no pas amb els socialistes. La gestió de la consellera Sonia Orts en qualsevol camp és, amb tots els respectes, horrorosa. És nefasta. I la relació amb Viñuales ha quedat molt tocada a partir del cas d’espionatge a una tècnica de la casa. Continuem esperant que l’alcalde doni explicacions».

El primer any, vau facilitar l’aprovació del pressupost.

«Se’ns va criticar molt que votéssim a favor. L’anterior mandat, el PSC i, en particular, Viñuales, van intentar tombar-nos tant com van poder, fins i tot intentant mocions de censura en plena pandèmia. No ens van aprovar cap pressupost. Nosaltres vam dir que sí al seu primer pressupost perquè no som com ells. A més, vam poder incloure propostes de ciutat, com impulsar nous centres cívics o peonitzar Unió i Apodaca».

Creu que el govern fa tard amb el nou POUM?

«Em preocupa veure com s’ha relaxat molt l’exigència dels terminis temporals. Nosaltres portàvem un ritme molt més canyero. Vam aplicar unes normes urbanístiques perquè hi hagués seguretat jurídica, vam fer un procés participatiu i vam aprovar per majoria absoluta l’avenç del POUM en tres anys i amb una pandèmia pel mig. Dit això, he de posar en valor la bona predisposició del conseller Nacho García per trobar una entesa».

Quins canvis exigeix ERC?

«En termes generals, l’alineació amb la proposta del govern és alta, però, si no es resol el tema de Mas d’en Sorder, és difícil que tinguin el nostre suport. Si fas un barri de luxe a 8 quilòmetres del centre, trenques amb els objectius que marca l’avenç del POUM i això no ho pots fer. A més, fer-hi arribar tots els serveis municipals seria caríssim. També defensem que la Budellera s’ha de preservar».

El nou contracte de la brossa es desbloquejarà aviat?

«Fa pinta que anirà per llarg. El govern s’ha enredat molt amb tota la tramitació. Per tant, és important abordar una bona estratègia per tenir la ciutat neta mentrestant. Ara, està extremadament bruta perquè la tecnologia de l’empresa de la neteja és molt antiquada i el govern no està fent prou supervisió. Els diners que no s’estan executant del nou contracte de la brossa s’han d’invertir en el lloguer o la renovació de la maquinària. S’està desviant tot a polítiques de confeti».

Les mesures del govern per a solucionar els problemes d’aparcament a la Part Alta són suficients?

«Les solucions no les ha aportat ni el govern ni l’EMT. De fet, va ser l’equip de Viñuales qui va generar el problema. Fa un any que les aporta Esquerra i, en aquesta ocasió, la plataforma Som Part Alta. Hem presentat fins a quatre mocions amb les que hem insistit a convertir Torroja en zona taronja. Si triguen a implementar-les o ho fan malament, en tornarem a parlar».

Quan va decidir postular-se com a candidat d’ERC per a les eleccions municipals del 2027?

«Fa un any, vaig començar a reflexionar sobre aquesta possibilitat. La decisió la vaig prendre quan estava obert en canal el congrés d’Esquerra, però no vaig dir res en aquell moment perquè no s’interpretés en clau congressual. Va ser una reflexió de ciutat, per qui soc i pel paper que he estat ocupant a l’Ajuntament de Tarragona amb ERC. No té més motivació que aquesta. Tinc moltes ganes i estic il·lusionat. Tinc una motxilla plena de bagatge i experiència i em trobo en un moment madur per fer aquesta aposta».

Compta amb el suport de l’executiva nacional?

«Un cop vaig prendre la decisió, després de parlar amb la militància de Tarragona, vaig contactar amb el president del meu partit, Oriol Junqueras, i el secretari de Polítiques Municipals, Santi Valls. No em van manifestar cap rebuig. Vam tenir una conversa cordial, còmplice i empàtica sobre aquest pas que he pres».

En l’entrevista de Saül Garreta i Maria Santos al Diari Més, declaraven que potser calia trencar el llegat de Pau Ricomà.

«Ells hi eren quan vaig comunicar la meva decisió a la militància i no van dir res. A molta gent ens van saber greu aquestes paraules i, fins i tot, ens van fer una mica de mal. Ho respecto, però no ho comparteixo. Jo represento aquest llegat i per a mi és un tresor. També per a gent del partit i de fora del partit. Probablement, va ser de les alcaldies més importants que ha tingut mai ERC des de la Segona República, en un lloc on alguns batallaven perquè fos Tabàrnia. Però si acaben presentant-se més llistes, seran benvingudes perquè el debat és positiu. I vull deixar clar que el meu rival no és el Saül ni la Maria, sinó Rubén Viñuales, perquè l’objectiu és recuperar l’alcaldia».