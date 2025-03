La nova i renovada imatge del restaurant Udon del Parc Central de Tarragona

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El restaurant UDON Asian Food del centre comercial Parc Central de Tarragona ha reobert les seves portes després d'una profunda remodelació del seu espai. Amb una estètica renovada, el local busca millorar l'experiència dels seus clients amb un disseny més càlid i acollidor.

Obert per primera vegada el 2014, aquest establiment és l'únic UDON de la ciutat de Tarragona i compta amb una superfície de 119 m² i una terrassa de 31 m². La renovació ha incorporat materials com la fusta i tèxtils per crear un ambient confortable, a més d'un mural exclusiu de l'artista urbà Marc Álvarez, conegut com a Dase, que aporta un toc contemporani a l'espai.

Jordi Boladeres, franquiciat de l'establiment, destaca que «aquesta renovació forma part del nostre compromís amb els clients de Tarragona, que fa més d'una dècada que gaudeixen de l'experiència UDON. Més enllà de la nostra variada i exòtica oferta gastronòmica, hem fet canvis a l'establiment amb l'objectiu d'oferir-los més comoditat i una experiència autèntica».

Imatge de l'interior del restaurant Udon de Tarragona.Udon

UDON Asian Food aposta per un disseny que combina sostenibilitat i estètica asiàtica subtil. La reforma ha mantingut espais diàfans, minimalistes i amb una il·luminació acurada, tot incorporant elements decoratius propis de la cultura japonesa, com teixits amb iconografies, làmpades d'origami i barrils de sake.

El restaurant manté la seva cuina oberta, permetent als clients veure l'elaboració dels plats en directe. A més, s'han mantingut les taules compartides amb bancs i s'han afegit opcions per a experiències més privades, com els booths, espais amb dos bancs oposats i una taula central.

Segons Jordi Pascual, cofundador i CEO d'UDON Asian Food, «concebem la renovació dels locals com un element clau per continuar oferint la millor experiència als nostres clients. Volem que els nostres espais siguin moderns i mantinguin una essència asiàtica autèntica, combinant disseny, confort i sostenibilitat».