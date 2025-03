Tarragona inaugura un centre pioner per ajudar el comerç local a digitalitzar-se

Publicat per John Bugarin Creat: Actualitzat:

Tarragona va inaugurar ahir un nou centre polivalent, formatiu i d’interpretació que servirà com a punt d’acompanyament digital per al comerç local de tot el territori. Aquest nou equipament, anomenat Tarragona Espai Comerç, està ubicat a l’exterior de la planta -1 del Mercat Central, en la sortida cap al carrer Colom; i compta amb tres espais diferenciats.

Només entrar, els professionals que visitin l’espai es trobaran amb una simulació de botiga digitalitzada on estaran exposades les tecnologies més recents i que els comerciants poden aplicar als seus negocis. Per exemple, cartelleria digital interactiva, lectors de codis de barres, sistemes de projecció audiovisual, comparativa de productes en pantalla, analítiques d’audiència per saber quin és el perfil de client més habitual, compta-persones per a conèixer quants visitants entren cada dia a la botiga o dispositius de satisfacció.

També s’ha recreat una parada de mercat, on les etiquetes dels diferents productes —on surt el nom, el preu i l’origen, entre altres— és digital i es pot anar modificant de forma instantània des d’un ordinador connectat a través del wifi. El centre disposa d’una segona sala amb vistes fotogràfiques a la ciutat que pot acollir des de reunions més institucionals fins a trobades disteses i informals. Els comerciants podran utilitzar aquest espai per a presentar els seus productes.

Finalment, el Tarragona Espai Comerç disposa d’una àmplia aula de formació per al sector comerç i serveis, amb capacitat per a unes 40 persones. Aquesta es pot dividir en dos espais diferenciats per tal d’acollir diverses activitats de forma simultània. Tots aquells professionals que vulguin visitar el centre o fer ús de les seves instal·lacions han de contactar directament amb l’oficina de Mercats de Tarragona.

Es tracta d’un projecte pràcticament pioner a Catalunya, ja que només existeix un espai així a Mataró. Així ho assenyalava ahir el gerent de Mercats, Dani Milà, qui afirmava que l’objectiu és «fer un acompanyament de com s’ha de digitalitzar el comerç local, no només de Tarragona sinó també a nivell nacional, i puguin competir contra les grans marques».

Aquest espai pretén «que els comerciants coneguin quina tecnologia existeix, perquè molts no la coneixen». «Pots pensar que aquesta tecnologia no és assequible, però les petites i mitjanes empreses han de fer algunes inversions que avui dia són necessàries o no se’n sortiran», afirmava.

Finançat amb fons europeus

L’acte d’inauguració va comptar amb la presència de la presidenta de Mercats de Tarragona, Montse Adan, qui destacava que aquest nou centre «posarà al servei del comerç local les eines necessàries per créixer, adaptar-se i innovar».

D’altra banda, apuntava que aquesta iniciativa forma part del projecte ‘Tarragona, Centre Comercial Obert, valorat amb gairebé 1,5 milions d’euros i que va obtenir una subvenció d’1,2 milions dels fons Next Generation. Concretament, el nou centre ha suposat una inversió de 322.840 euros (IVA inclòs) i el 80% ha estat finançat pels fons europeus.

En aquest sentit, la subdelegada del Govern Tarragona, Elisabet Romero, va voler destacar «el compromís del Govern d’Espanya i de la Unió Europea amb el teixit comercial». Respecte al Tarragona Espai Comerç, assegurava que «serà un motor d’activitat i d’oportunitats». Per la seva banda, la directora general de Comerç de la Generalitat de Catalunya, Marta Angerri, donava «l’enhorabona per aquesta iniciativa que serà referent a l’Estat».

«La tecnologia està present en tots els àmbits i el comerç no en pot ser aliè», deia. L’alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, explicava que és «un lloc pensat per a ajudar el comerciant» i remarcava que «Tarragona ha de ser un centre comercial obert i cal que cuidem el comerç de proximitat».