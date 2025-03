La propietat de Ca l’Ardiaca fa sis mesos que deu 600.000 euros a l’Ajuntament de Tarragona

Publicat per Oriol Castro Creat: Actualitzat:

Ca l’Ardiaca, incomunicada i en terra de ningú. L’Ajuntament i la propietària de l’edifici, l’empresa saragossana Desarrollos Arbe, fa sis mesos que no parlen i la situació amb l’immoble continua empantanegada.

El consistori va actuar d’urgència el passat estiu per a consolidar l’edifici i evitar-ne el seu esfondrament, i, des de llavors, no hi ha hagut cap comunicació amb la propietària. «Els treballs van tenir un cost de més de 600.000 euros i els hi reclamarem. Des del govern municipal es va ser molt valent per entrar en una propietat privada i actuar», expressa Nacho García, conseller de Patrimoni.

Arran d’una inspecció realitzada per l’Ajuntament, es van detectar deficiències a l’immoble per l’ensorrament. Aquesta situació va obligar el consistori i la Generalitat de Catalunya a actuar d’urgència i de forma subsidiària per controlar les conseqüències de l’esfondrament. L’Ajuntament ha requerit en diverses ocasions a la propietat que actuï per garantir la conservació de Ca l’Ardiaca.

«El consistori fa tots els esforços possibles. L’alcalde és molt persistent», explica García. Des de Desarrollos Arbe han declinat fer declaracions al Diari Més. El consistori estudia expropiar l’immoble i compensar la propietat amb solars municipals.

«No seria una expropiació com a tal perquè l’actuació ve condicionada pels deutes que acumula l’empresa amb l’Ajuntament», aclareix García. Aquest forat econòmic és de gairebé un milió d’euros. «També s’ha de destacar l’herència que ens hem trobat. Durant molts anys no s’hi ha actuat i tenim l’edifici com el tenim», exposa el conseller de Patrimoni.

Davant aquesta situació, la sensació entre els membres de l’executiu municipal «no és ideal». «És complicat. També per tot el que representa Ca l’Ardiaca i per on està situat. El Pla de la Seu és l’essència de Tarragona, és on hi passen els grans actes», explica García.

Una dècada així

Ca l’Ardiaca, o l’antiga rectoria de la Catedral de Tarragona, és un antic palau medieval i un dels edificis més emblemàtics de la Part Alta. En el seu interior acull traces històriques des de l’època romana fins a la reconstrucció del segle XIX, motivada per la destrossa soferta durant la marxa de l’exèrcit francès el 1812.

L’immoble des de fa una dècada es troba apuntalat i amb una bastida que protegeix els vianants de possibles despreniments, fruit del mal estat en el que es troba. Durant els treballs d’emergència, es va renovar la bastida per l’estat de degradació que presentava i es van col·locar contraforts metàl·lics a la façana més pròxima al carrer de les Coques.