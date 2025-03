Adéu al 'mamotreto' del Miracle: dilluns comença l'enderrocament

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

La plataforma del Miracle de Tarragona es començarà a enderrocar el dilluns 24 de març, segons ha informat el consistori. L'espai es va inaugurar el 2001 i porta dotze anys tancat per problemes estructurals. Ara, amb la concessió de fons Next Generation vinculats a un projecte mediambiental per a la recuperació i renaturalització de la platja del Miracle, el conegut popularment com a 'mamotreto' i les seves 12.000 tones desapareixeran.

El cost dels treballs d'enderroc és de 359.000 euros i les obres s'allargaran durant cinc mesos. Durant aquest temps l'Ajuntament de Tarragona enllestirà el projecte de renaturalització de la platja, que finançarà i executarà el departament de Costes de l'Estat.

Imatge de la plataforma del Miracle, que s'enderrocarà a partir del 24 de marçACN

L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha afirmat que la zona «esdevindrà un nou espai verd natural per gaudi de tothom», i que el preparen per l'emergència climàtica. «Si no actuem, perdrem la platja del Miracle», ha assegurat. La demolició i renaturalització forma part del projecte GreenBelt'26, dotat amb 4,2 milions d'euros dels fons Next Generation per a intervencions mediambientals a la ciutat i que es van aconseguir durant el passat mandat. Segons les bases de la subvenció les obres d'enderroc i la redacció del projecte de renaturalització han d'estar acabats abans de finalitzar aquest any. Per a l'execució de la renaturalització no hi ha una data establerta.

El 'mamotreto' té uns 6.000 metres quadrats i fa 150 metres de longitud. El pis superior és on s'hi va prohibir l'accés l'any 2013, mentre que l'inferior fa la funció d'aparcament. Des d'aquest dimarts ja està prohibit aparcar amb la intenció que diumenge no quedi cap vehicle per, dilluns, començar les obres. El conseller de Medi Ambient de Tarragona, Guillermo García, ha explicat que la demolició es farà de manera controlada i progressiva d'est a oest amb retroexcavadores hidràuliques.

Tot plegat obligarà a reorganitzar el trànsit durant els pròxims cinc mesos. Tota el tram afectat del passeig i fins al Fortí Sant Jordi estarà tallat als vehicles i tan sols el podrà utilitzar la maquinària de les obres. Així mateix, un 25% de la platja llarga també quedarà tancada al públic. Pel què fa a les 12.000 tones d'estructura, principalment de formigó armat, el conseller ha apuntat que el 95% dels residus es revaloritzaran.

Un cop s'hagi eliminat la plataforma, quedarà «una superfície plana a l'espera de la renaturalització». Aquest procés inclourà la retirada dels fonaments de l'estructura, la recuperació del sistema dunar, la creació de zones verdes de transició i el disseny i millora d'itineraris de pas.