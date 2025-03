El Festival Dixieland Tarragona programa prop de 50 actes amb artistes de 14 països diferents

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

El Festival Dixieland Tarragona tornarà a omplir de jazz els carrers i les places de la capital tarragonina del 24 al 27 d’abril. La 30a edició comptarà amb 46 actes, protagonitzats per 28 artistes i músics de 14 països diferents. La programació inclou onze propostes sorgides d’entitats de la ciutat i sis dels espectacles programats són de pagament.

Andrea Motis inaugurarà el certamen amb Temblor al Dixie al Teatre Tarragona. L'artista retorna al festival i amb l'espectacle explora una sonoritat diferent amb una nova formació. La Balkan Paradise Orchestra, Small River Dixie, la Pixi Dixi Band, Hot Dixie Power, By the Way Jazz, Raül Cid Trio, Swing Airlines, Windy Coast Band i Stromboli Jazz Band, són alguns dels noms del cartell.

Pel que fa al programa, la Balkan Paradise Orchestra actuarà el dissabte 26 a les 21 h al Teatre Tarragona. És una agrupació formada per deu instrumentistes de vent i percussió, la qual va néixer tocant als carrers de Barcelona el 2015. Amb el seu últim disc, Nèctar, ja han actuat en escenaris de Suïssa, Luxemburg, els Països Baixos, França i, fins i tot, a «l’icònic» Summer Stage del Central Park de Nova York. També la Jove TGN Big Band & Sheila Trujilo i Rambla Music Big Band faran un concert a dues bandes el dia 27 d’abril a la Capsa de Música.

La conselleria de Cultura porta dues produccions pròpies a l’escenari. D’una banda, DansaDixie: The Feo’s Experience & Cia, en el qual La Im.perfecta «impactarà» amb un espectacle a l’Amfiteatre romà en el marc de la celebració de Tarraco25. Es tracta d’un espectacle que marida dixieland i dansa contemporània fruit de la trobada entre el col·lectiu de densa La Im.Perfecta i el grup de jazz popular The Feo’s Experience. La pèrgola del Serrallo serà un dels escenaris escollits altra vegada per músics i ballarins del Dixie. Diumenge 27 a les 12 h del migdia, la TGN Big Band & Susana Sheiman oferiran un concert que fusionarà els majors èxits de la història de la música amb els ritmes del jazz, el rock, el swing i la música llatina.

La música al carrer

La Small River Dixie, la Pixi Dixi Band, Hot Dixie Power, By the Way Jazz, Raül Cid Trio, Swing Airlines, Windy Coast Band i Stromboli Jazz Band, conjuntament amb les bandes forànies, com Boozan Dukes o Gangé Brass Band, posaran la música als mercats, les places i carrers de la ciutat. La cloenda del festival està prevista amb Namina & The Barbarians a l’Amfiteatre després del tradicional Pícnic dixie als jardins del recinte amb Gangbé Brass Band - vinguts directament de Benín.

La catalanobrasilera, Natàlia Miró do Nascimento -Namina- presentarà el seu nou septet The Barbarians, amb músics i músiques d’extens currículum a les seves files. El seu últim disc, La nuit, és un viatge d’Amèrica a Europa en què la música swing, Nova Orleans, els Brasil més ètnic i el cabaret desconstruït de Tom Waits, es troben amb textos de Caterina Albert (Víctor Català) i Joan Fuster.