Deu casos reals protagonitzats per ‘detectius de malalties’

Publicat per Cristina Serret Creat: Actualitzat:

Som als anys vuitanta, a la Barcelona preolímpica. Una metgessa resident detecta un fet sorprenent: en dies aleatoris, i sense cap connexió aparent, s’acumulen a les urgències casos de crisis d’asma. Els pacients són persones que pateixen asfíxia i un empitjorament sobtat de la seva condició asmàtica crònica. Es van repetint les epidèmies, totes pràcticament idèntiques. Passaran més de dos anys fins que els investigadors acabaran posant el focus en les activitats del port.

Finalment, i després de dur a terme una investigació seguint mètodes gairebé detectivescos, els responsables sanitaris acabaran determinant el focus del problema. Un cop localitzat, es reduirà dràsticament el nombre de malalts d’UCI per asma dels hospitals barcelonins. Aquest descobriment, a més, acabarà tenint una repercussió mundial, perquè servirà de drecera per a estudis posteriors.

Aquest és només un dels deu casos que la periodista barcelonina Laia Brufau Pla recull en el seu llibre Desafiant l’invisible. Relats emocionants de grans amenaces sanitàries, publicat aquest mes de febrer amb el segell Ara Llibres. En el seu treball, Brufau recupera deu casos reals que han posat en escac la salut de la població catalana en els últims anys.

A partir d’una recerca periodística basada en testimonis inèdits, s’endinsa en la investigació i la gestió de les emergències sanitàries per descobrir el que sovint no es veu del sistema de salut. La narració posa el focus en epidèmies que, al llarg de la nostra història, han tingut un impacte mèdic i social de llarg abast, amb casos com el del revifament de la diftèria després de trenta anys adormida, la irrupció explosiva de la verola del mico, l’amenaça de l’Ebola o de la legionel·la, el bacteri lent o silenciós. També hi ha espai per al virus de la sida i, per descomptat, per a la covid.

En cada capítol, els professionals de la salut pública despleguen els seus perfils de detectius de malalties. D’aquesta manera, la recerca epidemiològica s’assimila a una investigació policíaca: al ritme d’un true health crime, cada capítol recorre la gestió i l’exploració d’aquestes emergències, des de la descripció de l’amenaça i els seus antecedents, fins a l’abordatge i la resolució.

Cadascun dels casos va acompanyat d’un comentari científic de professionals de prestigi experts en la matèria que s’hi aborda, testimonis ineludibles per subratllar la importància de la salut pública en les nostres vides. Hi trobem entre altres les reflexions i aportacions de professionals com Bonaventura Clotet, Oriol Mitjà, Magda Campins o Antoni Trilla.

Laia Brufau, que és periodista de formació, és en l’actualitat directora de Comunicació i Responsabilitat Social Corporativa (RSC) de l’Institut Català de la Salut. Durant la pandèmia, el 2020, també va treballar donant suport en comunicació als titulars de la Secretaria de Salut Pública de Catalunya. El pròleg del llibre el signa Carmen Cabezas, qui va ser secretària de Salut Pública de la Generalitat i subdirectora general de Promoció de la salut de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

Cabezas assenyala que «en l’actualitat, l’epidemiologia i la salut pública enfronten nous reptes. Les malalties infeccioses emergents, la resistència als antibiòtics, els impactes del canvi climàtic i la superació dels límits planetaris en la salut són només alguns dels problemes que requereixen i requeriran enfocaments innovadors». Laia Brufau presentarà Desafiant l’invisible aquest dimarts a les 19 h a Abacus Tarragona, en una conversa amb Yolanda Gracia Hernàndez.