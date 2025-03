El Col·legi d'Infermeres de Tarragona reivindica el reconeixement de l'especialitat d'urgències

Publicat per Marta Omella Redactora Tarragona Creat: Actualitzat:

Aquest juliol farà un any des que l’especialitat de Medicina d’Urgències i Emergències va ser aprovada pel Consell de Ministres d’Espanya, donant resposta a una reivindicació històrica del sector. Les infermeres, en canvi, continuen lluitant per aconseguir el mateix reconeixement.

Davant aquesta situació, molts professionals de la infermeria busquen formar-se per iniciativa pròpia. En aquest context, el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona organitza anualment el curs de Pautes d’Actuació d’Infermeria a Urgències, amb l’objectiu de proporcionar eines essencials per a l’exercici professional en situacions d’emergència.

Ahir, els participants d’aquesta darrera edició van culminar la formació amb un taller pràctic, impartit a la seu de l’entitat. Aquest comptava amb diferents estacions rotatives, on els alumnes van poder aplicar, en maniquins sanitaris, les tècniques apreses durant la part teòrica de la formació, de modalitat en línia. La inserció de mascareta laríngia, l’accés arterial per a gasometries, la punció venosa ecoguiada i la col·locació de cànules intraòssies, són alguns dels procediments que es treballen durant el curs.

«La nostra professió canvia constantment, i és necessari anar actualitzant-se per no quedar enrere», explica Cristina Ibáñez, una de les infermeres participants, que treballa en una mútua d’accidents laborals. Malgrat no atendre pacients crítics en el seu dia a dia, considera «essencial» mantenir-se al dia de les noves tècniques per estar preparada per qualsevol situació.

La seva companya de feina, Maria Pilar Lacerrea, opina el mateix. «Ser infermera requereix una formació constant, i els tallers també són una oportunitat per ‘repassar’ tècniques que potser ja coneixíem, però no són tan habituals en el nostre servei», apunta.

«No és el mateix revisar el material teòric des de casa que poder practicar-lo. Aquests tallers són molt útils per consolidar el que hem estudiat. A més, ens permet aprendre els uns dels altres», explica la Samira Sheik, que treballa en un centre Sociosanitari. «No soc infermera d’urgències, però em trobo amb moltes situacions d’emergència en les que he de saber com actuar, i gràcies a aquest curs tinc noves eines», assenyala.

Manca de reconeixement

«L’atenció d’urgències, emergències i cures crítiques requereix una formació específica que hauria de ser reconeguda. Ja fa molts anys que reivindiquem aquesta necessitat, és la nostra gran assignatura pendent», denuncia José Antonio Sarria, diplomat en Infermeria i professor del curs. Actualment, explica, la formació en aquest àmbit es realitza mitjançant màsters i cursos especialitzats, com aquest.

«Durant aquest darrer curs també s’estan implementant nous mecanismes, com les microcredencials, que podrien obrir la porta a un futur reconeixement acadèmic», afegeix Sarria. «Donar visibilitat i importància a aquest treball és el primer pas per aconseguir aquest objectiu», destaca Rafael Garrido, diplomat en infermeria i director de la formació.