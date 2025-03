Un usuari de l’R15: «És molest i cansat haver d’esperar tanta estona per arribar als llocs»

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Resignació entre els usuaris dels trens a l’estació de Tarragona aquest dilluns pels retards acumulats al llarg del matí l’endemà que es desconvoqués la vaga de maquinistes. En Sergi Martínez és un dels viatgers que porta més dues hores esperant. Ve de l’Aldea i ha baixat a Tarragona per agafar un tren cap a Reus per assistir a una fira de turisme. «És molest i cansat esperar tanta estona per arribar als llocs», ha afirmat a l’ACN.

Els combois de l’R15 com els regionals cap a Madrid o València han acumulat retard d’entre una hora i trenta minuts. En Francesc Aixalà, un altre usuari que venia de Barcelona, ha explicat que el seu tren ha sortit amb 40 minuts de demora. «Amb la Renfe no es pot preveure res», ha lamentat.

En Sergi Martínez lamenta que des de l’Aldea tenen pocs trens i que surten cada dues hores. Això sumat als retards d’aquesta jornada, ha complicat la seva mobilitat i li ha provocat arribar tardíssim a la 2a edició de Turismarket, una fira que se celebra a Reus. «Em suposa que els comercials s’hagin d'esperar, un cost extra», ha lamentat.

També ve de l’Aldea l’Andreu, que en el seu cas va cap a Vic a estudiar. Tot i que ha agafat l’R16- direcció Barcelona- a l’hora prevista, també s’ha queixat del funcionament habitual de Renfe. «Tenim un tren cada tres hores, si va amb retard en necessito gairebé cinc per arribar al meu destí», ha assegurat.

La Sofia Gutiérrez és una altra passatgera que ha esperat amb resignació el seu tren. Ella és de Saragossa i habitualment utilitza el regional que va cap a Madrid per tornar cap a casa. «Sortia a les 10.12 h i es retarda fins a les 11 h, em suposa perdre temps d’estudi», ha afirmat. La jove ha subratllat que ningú li hagi donat explicacions i ha reclamat que se’ls avisi via missatge al mòbil o per correu. «Vaig mirant les pantalles i estic alerta a la megafonia, però si no ho estàs, et perds», ha dit.

En Francesc Aixalà ha vingut des de Barcelona. El seu tren estava previst per a les 8.50 h, però no ha sortit fins a les 9.30. «Direcció Girona en passaven molts, cap a Tarragona no en venien», ha asseverat. Com que està jubilat no li suposa un daltabaix esperar, tot i que reconeix que és un «problema» per a la gent que treballa. «Amb la Renfe no es pot preveure res, quan no és una persona que es tira a les vies, és un autobús que no hi és, sempre et trobes amb històries», conclou.