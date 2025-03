La URV incorpora sistemes perquè estudiants amb discapacitat auditiva segueixin les classes

Publicat per Efe Creat: Actualitzat:

La Universitat Rovira i Virgili (URV) ha incorporat un sistema de bucle magnètic per amplificar el so i un estetoscopi digital que grava, emmagatzema i transmet digitalment els sons del cos perquè els estudiants amb discapacitat auditiva puguin seguir les classes i les pràctiques amb normalitat.

Segons informa aquest dilluns la universitat tarragonina, una alumna amb discapacitat auditiva del grau d'Infermeria de la URV a la seu de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) ha provat amb èxit aquests aparells i ha escoltat per primera vegada el so real del cor a través directament de l'oïda.

«Ha estat un moment emocionant fer-ho per primera vegada. Gràcies a això, puc identificar molt millor els sons i m'equiparo als meus companys», afirma Jade Campos, estudiant que ha utilitzat aquests nous sistemes.

El bucle magnètic consisteix que la persona que imparteix la classe usa un micròfon emissor perquè el so arribi millor al receptor, que ha de portar un audiòfon o bé un implant coclear compatible.

Aquest sistema redueix el soroll de fons i emet senyals magnètics sense fils que són recollides per l'audiòfon, la qual cosa facilita a l'usuari l'accessibilitat a l'entorn, tant per orientar-se i moure's a l'espai com per rebre informació sonora de qualsevol tipus.

Per la seva banda, l'estetoscopi digital és un dispositiu mèdic que permet gravar, emmagatzemar i transmetre digitalment els sons del cos, com els batecs del cor i els sons pulmonars.

Aquest aparell converteix els sons en senyals electrònics que es poden analitzar i compartir i, a més, redueix el soroll de fons i amplifica els sons desitjats. L'usuari ha d'instal·lar-se una aplicació al mòbil.