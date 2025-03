L’Ajuntament de Tarragona no ha pogut vendre cap finca municipal en els últims dos anys

Publicat per Oriol Castro Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona només ha pogut vendre, del seu patrimoni, ferralla, de camions de la brossa i de contenidors, en els últims dos anys. L’any 2023, el consistori va treure a subhasta la finca del passeig de les Palmeres, però no va trobar comprador.

L’any passat, l’Ajuntament va intentar vendre els aparcaments de motos al carrer Joan Baptista Plana, sense èxit. D’igual forma, també va posar a la venda dues finques a les Gavarres, que formen part del Pla Parcial Urbanístic 13 (PPU 13) de Constantí, però va quedar deserta.

Des del govern municipal, expliquen que els diferents elements patrimonials tenen, actualment, característiques pròpies que dificulten la seva venda. «En el cas de la finca al passeig de les Palmeres, la Generalitat obliga a que la planta baixa es reservi a serveis municipals. I això tira enrere possibles compradors. Amb el Poum ho canviarem i confiem vendre-la», explica Nacho García, conseller d’Urbanisme i Patrimoni.

Diverses empreses, de l’àmbit de l’hostaleria, s’han interessat per l’immoble i és la sortida que veu més probable l’executiu municipal per a la finca.

Pel que fa a les finques de Constantí, el conseller explica que, per les seves característiques urbanístiques, no es poden vendre en la seva totalitat. «Això fa que, a l’hora de fixar un preu, aquest sigui car pels compradors i dificulta la venda», exposa García.

L’Ajuntament ha demanat una nova taxació de les finques. Cal destacar que els consistoris no poden decidir el preu de venda dels seus elements patrimonials, sinó que s’ha de regir per una taxació externa. «Un cop estigui urbanitzat l’entorn de les finques, esperem que sigui més fàcil trobar un comprador», comenta el conseller.

En els pressupostos d’enguany, l’Ajuntament té lligades inversions per un valor de 2,3 milions d’euros a la venda de patrimoni. 1 milió d’aquestes inversions corresponen al trasllat de la Biblioteca Pepita Ferrer al Mercat de Torreforta. D’altra banda, s’utilitzaran 900.000 euros per a la futura comissaria mixta de Battestini.

«Un dels motius del vot contrari als pressupostos 2025 de Viñuales va ser que algunes inversions com l’adquisició d’habitatge social, la nova biblioteca Pepita Ferrer o la nova comissaria mixta a l’estació d’autobusos pengen de la venda de patrimoni. L’actual govern del PSC ha tornat els anys de Ballesteros quan bona part de les inversions s’havien de finançar a través de la venda de patrimoni i Tarragona va estar anys paralitzada, sense inversions, perquè mai s’aconseguien els diners. Ara està passant el mateix, tal com demostren les dades del 2024. Cal ser realistes i no tirar de titular per quedar bé», expressa Maria Roig, portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Sense tutela

El govern municipal expressa que aquestes inversions lligades a la venda de patrimoni estan «assegurades». «Les inversions no estan en perill. Amb els últims modificatius de crèdit baixa molt l’endeutament de l’Ajuntament. Ja no estem en tutela de la Generalitat. Les inversions es faran», exposa García. L’Ajuntament ja ha iniciat els tràmits de licitació de venda de terrenys al PP-10, entre la T-11 i l’Anella Mediterrània de Campclar.