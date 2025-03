Investiguen penalment quatre persones per conduir de forma temerària a Tarragona

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha obert diligències penals contra quatre persones d’entre 18 i 22 anys com a investigades per conduir de forma temerària. La policia tarragonina havia detectat que s’estaven produint concentracions de vehicles, a les nits dels caps de setmana, en alguna zona de la ciutat i per aquest motiu va preparar diferents dispositius de vigilància entre els mesos de gener i febrer.

Un cop fetes les gestions de comprovació i d’anàlisi de les dades obtingudes es va poder confirmar que es produïen maniobres contràries a la seguretat viària en una via pública oberta al trànsit a altres usuaris, com virolles, accelerades i derrapades. A través d’aquestes accions d’investigació s’han identificat 120 vehicles i quatre persones han estat denunciades penalment com a presumptes autores d’un delicte contra la seguretat viària, de les quals tres són conductors novells.

En aquests dispositius hi han participat agents de diferents unitats, com la d’Investigació Bàsica (UIB), la de Dron (UDRON), la de Trànsit i Transports (UTT) i la Policia de Proximitat (UPP).

L’Intendent Cap de la Guàrdia Urbana, Manel Vázquez, destaca que «conduir de forma temerària posa en perill no només al conductor sinó que també és un risc per a les persones que estan a la via pública». En aquest sentit, afegeix que «calia donar resposta a aquestes concentracions de vehicles amb uns dispositius policials ben organitzats per poder denunciar als presumptes autors d’aquest tipus de delicte. Calia crear un entorn més segur per a tots els usuaris de les vies, incloent-hi conductors, passatgers i vianants».

Vázquez manifesta que a través d’aquests dispositius s’ha deixat palès que la Guàrdia Urbana està a sobre d’aquests temes i que s’actua un cop es té tota la informació necessària. Cada intervenció requereix la seva planificació per poder aconseguir l’objectiu, si no es fa això, passa tot el contrari, que la problemàtica s’estén en el temps.

Les diligències ja es van entregar als Jutjats de Tarragona. És important recordar que conduir de manera temerària pot suposar una pena de presó de 6 mesos a 2 anys i la privació del dret a conduir vehicles de motor i ciclomotors entre 1 i 6 anys.