Inauguren el nou Tarragona Espai Comerç

Aquest dilluns s'ha inaugurat el nou Tarragona Espai Comerç, un centre polivalent, formatiu i d’interpretació tecnològica comercial que pretén ser un punt de trobada i d’acompanyament digital al comerç local de tot el territori. El nou espai està ubicat a l’exterior de la planta -1 del Mercat Central i és una de les accions més destacades del projecte Tarragona Centre Comercial Obert, finançat pels fons Next GenerationEU.

El Tarragona Espai Comerç compta amb tres espais diferenciats. En primer lloc, el centre compta amb simulació de botiga, un punt de venda digitalitzat que exposa diferents simulacions de tecnologies comercials com cartelleria digital interactiva, lectors de codis de barres, sistemes de projecció audiovisual, analítica d’audiència, compta-persones, detectors de moviment, dispositius de satisfacció, així com una simulació de parada de mercat, entre altres tendències digitals.

En segon lloc, també s’hi ha ubicat l’anomenada Sala Ciutat, una innovadora sala de reunions amb vistes fotogràfiques a la ciutat de Tarragona que pot acollir des de reunions més institucionals fins a trobades disteses i informals.

Per últim, el Tarragona Espai Comerç disposa d’una àmplia i moderna aula de formació per al sector comerç i serveis, equipada amb equip de vídeo i so amb capacitat per unes 40 persones. Aquesta aula té la possibilitat de dividir-se en dos espais diferenciats i poder acollir de manera simultània diverses activitats. El cost global del Tarragona Espai Comerç, inclosa la reforma i tot el seu equipament, ha estat de 322.840 euros (IVA inclòs). El 80% ha estat finançat pels fons Next GenerationEU.

L’acte d’inauguració ha comptat amb la presència de l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales; la presidenta de Mercats de Tarragona i Consellera de Turisme, Promoció Econòmica i Comerç de l’Ajuntament de Tarragona, Montse Adan; la subdelegada del Govern a Tarragona, Elisabet Romero; i la directora general de Comerç de la Generalitat de Catalunya, Marta Angerri.

L’alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, ha volgut subratllar la importància que té per la ciutat comptar amb un espai d’aquest tipus i ha posat en valor la importància del conjunt del projecte Tarragona Centre Comercial Obert: «l’espai que inaugurem avui és la pedra angular d’un ambiciós projecte global que vol ser eix vertebrador i punt de partida per a la digitalització global del sector comerç. Estem convençuts que contribuirà a la preservació del model de proximitat de mercats i comerços, i es convertirà en un referent tecnològic comercial no només per a Tarragona sinó per al conjunt del territori».

Per la seva banda, la presidenta de Mercats de Tarragona i consellera de Comerç de l’Ajuntament de Tarragona, Montse Adan, ha destacat que «el Tarragona Espai Comerç pretén ser un espai polivalent, formatiu i de divulgació que vol ser un punt de trobada, de transformació digital i d’impuls del teixit comercial de la ciutat. Tant els comerciants com la ciutadania en general podran descobrir de primera mà quines tendències digitals poden ajudar a millorar els seus punts de venda».