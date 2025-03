La Processó del Sant Enterrament de Tarragona del 2025 comptarà amb una presència institucional destacada. El president del Parlament de Catalunya, Josep Rull i Andreu, serà l'encarregat de portar la bandera principal de la Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist, entitat organitzadora de la processó.

L'edició del 2025 té un significat especial, ja que es commemora el 475è aniversari de la processó, que es va celebrar per primera vegada el 1550. Es tracta de la processó de Setmana Santa més antiga de Catalunya i una de les més representatives del país. Tot i les interrupcions causades per guerres, pandèmies o condicions meteorològiques adverses, la seva continuïtat al llarg dels segles l'ha consolidada com una de les manifestacions religioses més rellevants.

La presència del president del Parlament de Catalunya en aquesta celebració reforça el reconeixement institucional cap a una tradició que cada Divendres Sant aplega milers de persones. El recorregut processional, que transcorre des de la Part Alta fins a l'eixample vuitcentista de la ciutat, converteix Tarragona en un referent de la Setmana Santa catalana.

Més enllà de la commemoració històrica, la Congregació de la Sang i l'Ajuntament de Tarragona han impulsat una reivindicació per recuperar el reconeixement oficial de la processó com a Festa d'Interès Patrimonial. El ple municipal va aprovar fa un any una petició en aquest sentit adreçada al Govern de la Generalitat, i actualment, el Parlament de Catalunya està tramitant una Proposta de Resolució presentada per Junts per Catalunya.

Recuperar aquesta distinció suposaria un impuls fonamental per a la preservació i la potenciació d'una tradició que forma part del patrimoni immaterial del país.