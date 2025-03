Un bus impulsat per hidrogen.URV

Una recerca pionera sobre la regulació jurídica de l'hidrogen, liderada per la Universitat Rovira i Virgili (URV), determina que, en tractar-se d'una economia emergent, presenta riscos, incerteses i barreres reguladores que podrien obstaculitzar el seu desenvolupament sostenible.

L'estudi ha identificat inconsistències normatives que afecten a la cadena de valor de l'hidrogen i dificulten el seu desenvolupament a escala europea, i ha examinat els obstacles legals que impedeixen la integració efectiva de l'hidrogen en els plans nacionals d'energia i clima i els sistemes de certificació existents i la seva adequació per facilitar un comerç internacional d'hidrogen sostenible i equitatiu.

«L'hidrogen està cridat a ser un element clau en la transició energètica, però el seu desplegament a nivell global, europeu i estatal encara està condicionat per barreres jurídiques», apunta l'estudi, els resultats del qual s'han publicat al Journal for European Environmental & Planning Law.

Els investigadors han detectat a més, barreres legals que dificulten la valoració de residus, l'eficiència dels recursos i l'ús sostenible de l'aigua en la producció d'hidrogen renovable, i han evidenciat la necessitat de comptar amb una regulació transversal que permeti espais experimentals per a la innovació legal i la integració sectorial.

L'estudi forma part del projecte THERESA (Training for Hydrogen Economy-baseed Renewable Energy Society in the Anthropocene), la primera xarxa europea de recerca doctoral sobre la regulació de l'hidrogen, i ha comptat amb la col·laboració de les universitats de Groningen (Països Baixos) i de Finlàndia Oriental.