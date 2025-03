Crònica: Tres tombs per viatjar al passat

Publicat per John Bugarin Creat: Actualitzat:

«Quan jo era petita, els iaios compraven el pa a un home que venia al poble en carro», li explicava la Marina a la seva filla de tres anys mentre assenyalava un dels carruatges que participaven ahir en els Tres Tombs. Aquest transportava pans de tota mena i totes les mides.

Ahir, Tarragona va celebrar una nova edició d’aquesta cercavila que uneix la festa i la tradició. Per un moment, grans i petits van viatjar al passat, a un món rural on no existien ni els tractors ni els camions i els animals eren essencials per poder dur a terme les feines agrícoles o transportar les mercaderies.

Per a beneir i reconèixer la importància d’aquestes bèsties de peu rodó, com els cavalls o els ases, es va crear una festa pel dia de Sant Antoni Abat, patró dels animals. Aquesta celebració religiosa s’ha mantingut fins a l’actualitat.

Els Tres Tombs han anat evolucionant, adaptant-se als temps actuals i, de fet, ara no només es beneeixen animals de treball sinó també domèstics. Ahir, molts tarragonins van portar les seves mascotes a la Rambla Nova per a ser-ne partícips.

La Banda de Cornetes i Tambors Verge de Misericòrdia de Reus encapçalava la cercavila amb marxes de processó. La seguien una trentena de carros i 90 cavalleries de tot el país. Els més menuts esperaven amb nervis i ganes l’arribada dels animals, que també estaven neguitosos per estar en un lloc poc habitual per a ells.

El so de les ferradures colpejant contra l’asfalt o el dels cascavells repicant amb el pas dels cavalls eren constants durant tot el recorregut. La il·lusió no només era entre el públic, sinó també entre els genets i les persones muntades en els carruatges.

«Són 33 anys participant ja en el món dels Tres Tombs», deia Meritxell Prats, de la Colla Cavallista de Tivissa. «Aquesta celebració ajuda a explicar als nens com era la vida fa uns anys. Ens alegra que hi hagi tanta gent venint a veure-ho, ja que és una cosa que s’està perdent», apuntava.

Per segon any consecutiu, hi havia un carro adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. «És una iniciativa que va impulsar la Federació Catalana dels Tres Tombs després de la pandèmia», explicava David Andreví, membre de la federació.

«És un carruatge modern amb rampes per pujar-hi i suspensió pneumàtica que el fan més còmode durant el camí», detallava. Dos membres de la Colla de la geganta inclusiva Frida van poder gaudir de la festa muntats en aquest carro adaptat.

«És important que donar-los visibilitat i que tothom pot participar-hi, fins i tot la gent amb cadira de rodes», deia Pedro Luis Pradillo, membre de l’entitat. «Queda molt per millorar pel que fa a l’accessibilitat, però està bé que puguin sentir que formen part de les festes de la ciutat», assenyalava.