Aquest diumenge al matí, Tarragona ha celebrat una de les cites més tradicionals de la ciutat, el Diumenge dels Tres Tombs. Enguany l'acte ha comptat amb una trentena de carros i 90 cavalleries de tot el país, que han desfilat pels carrers de la ciutat.

El recorregut ha arrencat a les 11.30 hores des del carrer Francesc Bastos i ha finalitzat al carrer Vidal i Barraquer, després de completar els tradicionals tres tombs que donen nom a l'esdeveniment.

Enguany la festivitat ha comptat amb diverses novetats, com un nou espai reservat per a persones amb mobilitat reduïda a la Rambla Nova, en la cruïlla amb els carrers Sant Francesc i Unió. També s'ha pogut veure, per primera vegada, una diligència tirada per cinc cavalls.

Tampoc hi ha pogut faltar la tradicional benedicció dels animals, que ha tingut lloc davant l'OMAC de la Rambla Nova.

La festa ha estat organitzada pel Gremi de Pagesos de Sant Llorenç i Sant Isidre, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Tarragona.