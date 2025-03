Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Tarragona celebra avui diumenge una nova edició dels tradicionals Tres Tombs, una festa catalogada d’interès nacional a Catalunya. Enguany, hi participen una trentena de carros i 90 cavalleries de tot el país, i per primera vegada s’hi podrà veure una diligència tirada per cinc cavalls.

A més, per segon any consecutiu, hi haurà un carro adaptat per a persones amb mobilitat reduïda.

Els Tres Tombs comencen aquest matí a les 11.30 h des del carrer Francesc Bastos i recorren la ciutat fins a la seva finalització al carrer Vidal i Barraquer, després de completar els tradicionals tres tombs.

Com a novetat, enguany el recorregut inclou un espai reservat per a persones amb mobilitat reduïda a la Rambla Nova, en la cruïlla amb els carrers Sant Francesc i Unió.

La tradicional benedicció dels animals tindrà lloc davant de l’OMAC de la Rambla Nova. La festa està organitzada pel Gremi de Pagesos de Sant Llorenç i Sant Isidre, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Tarragona. A més, al Mercat Central se sortejarà la panera dels Tres Tombs.